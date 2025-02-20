Белорусские мобильные операторы решили снизить тарифы на роуминг в России

Опубликовано: 20.02.2025 18:02 , Обновлено: 20.02.2025

С 1 марта 2025 года все три мобильных оператора Беларуси — МТС, А1 и life:) — одновременно решили ввести новые, более выгодные для белорусов условия использования мобильной связи в роуминге на территории России. Изменения коснутся интернет-трафика и звонков.

Из общих изменений для всех операторов можно отметить следующее. Абонентам пообещали пакеты интернет-трафика до 5 ГБ по сниженной цене (около 5 рублей за 1 ГБ). Ранее самым выгодным предложением от life:) было «1 ГБ и 60 минут из тарифа» за 9,9 рубля, от МТС — «Unlim за границей» за те же 9,9 рубля (с 1 марта стоимость вырастет на рубль), а от A1 — «Роуминг ТОП 1 ГБ» за 15,5 рубля.

Увеличится количество минут для бесплатных входящих звонков в России — со стандартных 40 до 150 минут в месяц (последующие минуты стоят 11-12 копеек). Кроме того, абоненты смогут использовать до 150 минут в месяц из своего «домашнего» тарифа на исходящие звонки в Беларусь.

Для использования новых условий абонентам необходимо, чтобы была подключена услуга «Роуминг» («Международный роуминг» у А1 ). Дополнительных действий, как правило, не требуется. Но абонентам life:) , которые подключались к сети через мобильное приложение, оператор напомнил о необходимости включить эту услугу, обратившись с паспортом в салон связи.

Помимо прочего, А1 предупредил клиентов-юрлиц, что с 1 марта подорожают подписки на ПО Kaspersky (в пределах одного рубля). Для всех белорусов интернет-магазин оператора предложил умные видеорегистраторы 70mai Dash Cam. Цены на новинки стартуют от 349 рублей.

МТС объявил о старте продаж смартфона Redmi A3×3/64 ГБ стоимостью 269 рублей. Производитель включил в «бюджетник» ёмкую батарею, увеличенную частоту экрана 90 Гц и камеру с искусственным интеллектом.

Также оператор запустил акцию с флагманскими смартфонами Samsung. При покупке Galaxy S25, S25+ или S25 Ultra беспроводные наушники Galaxy Buds можно приобрести всего за 10 копеек. Правда, цены на устройства стартуют от 3 499 рублей.

Аналогичную акцию запустил и А1 . Кроме того, сегодня там стартовала «большая распродажа» аксессуаров и носимой электроники.

Две пары наушников Redmi Buds 6 Play пообещал подарить покупателям life:) . Точнее, их стоимость составит 12 копеек. Однако для этого необходимо приобрести новый смартфон Redmi Note 14 по цене 897 рублей с обязательствами или 999 рублей без обязательств.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что мобильный оператор МТС объявил о повышении стоимости многих услуг для физических и юридических лиц с 1 марта 2025 года. Изменения затронули услуги роуминга, международной связи, фиксированного (домашнего) интернета и некоторые дополнительные услуги.

МТС анонсировал подорожание многих тарифов и услуг