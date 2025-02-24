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Нацбанк Беларуси впервые за 7 месяцев изменил «расчётные величины стандартного риска». Как повлияет на кредиты?

Нацбанк Беларуси впервые за 7 месяцев изменил «расчётные величины стандартного риска». Как повлияет на кредиты?
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Национальный банк Беларуси впервые за семь месяцев изменил значения расчётных величин стандартного риска (РВСР). Сегодняшним решением регулятор установил показатели на март 2025 года. Напрямую на ставки по кредитам для физических и юридических лиц эта величина не влияет, но небольшой их рост тем не менее может произойти. Объясняем почему.

Новые показатели расчётных величин стандартного риска :

  • Для населения (физлиц): по новым кредитам в белорусских рублях (кроме льготных) — 18,18% годовых (ранее было 17,71%).
  • Для бизнеса (юрлиц): по новым кредитам в белорусских рублях (кроме льготных) — 12,87% годовых (ранее было 12,50%).

Что такое РВСР и почему это важно?

РВСР — это своеобразный ориентир для банков при установлении ставок по кредитам и депозитам. Если банк устанавливает ставку значительно выше РВСР, то к нему предъявляются более строгие требования по капиталу и резервам. Это делается для того, чтобы банки не выдавали слишком рискованные кредиты.

Нацбанк рассчитывает РВСР не реже одного раза в три месяца, основываясь на средних ставках по кредитам и депозитам семи крупнейших банков страны за предыдущий месяц. Учитываются ставки по новым срочным вкладам физлиц и новым кредитам для бизнеса и населения (кроме льготных).

Что это значит для клиентов?

Изменение РВСР (а именно, её повышение впервые за семь месяцев) может привести к тому, что банки, возможно, начнут немного повышать ставки по кредитам. Как мы и отмечали, это не обязательное следствие, но такая вероятность есть. Зная величину РВСР, можно сравнить предложения разных банков и выбрать наиболее выгодное. Если банк предлагает кредит под ставку, значительно превышающую РВСР, стоит внимательно изучить условия и, возможно, поискать другие варианты.

[info_b]Более подробную информацию о РВСР можно найти на сайте Национального банка Республики Беларусь.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Нацбанк внёс изменения в правила проведения операций с банковскими картами. По утверждению регулятора, они направлены на «повышение безопасности и информированности клиентов». В частности, всех белорусов перед оформлением карточки будут предупреждать об уголовной ответственности.

Нацбанк распорядился предупреждать всех белорусов об уголовке. За что?

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