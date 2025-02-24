Нацбанк Беларуси впервые за 7 месяцев изменил «расчётные величины стандартного риска». Как повлияет на кредиты?

Опубликовано: 24.02.2025 12:42 , Обновлено: 24.02.2025

Национальный банк Беларуси впервые за семь месяцев изменил значения расчётных величин стандартного риска (РВСР). Сегодняшним решением регулятор установил показатели на март 2025 года. Напрямую на ставки по кредитам для физических и юридических лиц эта величина не влияет, но небольшой их рост тем не менее может произойти. Объясняем почему.

Новые показатели расчётных величин стандартного риска :

Для населения (физлиц): по новым кредитам в белорусских рублях (кроме льготных) — 18,18% годовых (ранее было 17,71%).

(физлиц): по новым кредитам в белорусских рублях (кроме льготных) — (ранее было 17,71%). Для бизнеса (юрлиц): по новым кредитам в белорусских рублях (кроме льготных) — 12,87% годовых (ранее было 12,50%).

Что такое РВСР и почему это важно?

РВСР — это своеобразный ориентир для банков при установлении ставок по кредитам и депозитам. Если банк устанавливает ставку значительно выше РВСР, то к нему предъявляются более строгие требования по капиталу и резервам. Это делается для того, чтобы банки не выдавали слишком рискованные кредиты.

Нацбанк рассчитывает РВСР не реже одного раза в три месяца, основываясь на средних ставках по кредитам и депозитам семи крупнейших банков страны за предыдущий месяц. Учитываются ставки по новым срочным вкладам физлиц и новым кредитам для бизнеса и населения (кроме льготных).

Что это значит для клиентов?

Изменение РВСР (а именно, её повышение впервые за семь месяцев) может привести к тому, что банки, возможно, начнут немного повышать ставки по кредитам. Как мы и отмечали, это не обязательное следствие, но такая вероятность есть. Зная величину РВСР, можно сравнить предложения разных банков и выбрать наиболее выгодное. Если банк предлагает кредит под ставку, значительно превышающую РВСР, стоит внимательно изучить условия и, возможно, поискать другие варианты.

[info_b]Более подробную информацию о РВСР можно найти на сайте Национального банка Республики Беларусь.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Нацбанк внёс изменения в правила проведения операций с банковскими картами. По утверждению регулятора, они направлены на «повышение безопасности и информированности клиентов». В частности, всех белорусов перед оформлением карточки будут предупреждать об уголовной ответственности.

Нацбанк распорядился предупреждать всех белорусов об уголовке. За что?