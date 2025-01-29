Мобильные операторы договорились с МАРТ не повышать тарифы на связь в Беларуси

Опубликовано: 29.01.2025 14:21 , Обновлено: 05.02.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заключило с белорусскими предприятиями, которые занимаются оказанием услуг сотовой подвижной электросвязи в Беларуси, соглашение, в котором прописано, что тарифы на связь в стране пока повышать не будут. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Соглашение с мобильными операторами было заключено по итогам рабочей встречи, в которой приняли участие глава МАРТ Артур Карпович и министр связи и информатизации Константин Шульган, а также представители следующих профильных предприятий:

УП “A1”,

РУП “Белтелеком”,

СООО “МТС”.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы деятельности операторов связи в 2025 году и помимо тарифной политики поднимали вопросы качества связи при проведении крупных массовых мероприятий, а также жалобы белорусов на подключение мобильными операторами дополнительных рекламных услуг без ведома клиентов.

По итогам встречи Минсвязи также предложили дополнительно изучить материалы “Белпочты” и “Белтелекома” по тарифам на их оказание услуги. Будут ли меняться их тарифы в ближайшее время, не уточняется.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года пПравительство Беларуси придумало, как решить проблему платных подписок на те или иные сервисы, поскольку абоненты то и дело жалуются на списание средств. Теперь для этого мобильным операторам нужно будет получать “явное согласие” клиента.

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А в ближайшее время у белорусов есть возможность озвучить свои вопросы по качеству связи в конкретном населённом пункте, поучаствовав в опросе Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Ведомство с 29 января по 7 февраля запустило опрос для тех, кто сталкивался в последнее время с проблемами с оплатой товаров и услуг в безналичной форме из-за проблем со связью.

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