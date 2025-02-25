Какие справки нужно собрать белорусам, чтобы продавать цветы на 8 марта? В МНС напомнили, кому и какие налоги придётся оплатить

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Опубликовано: 25.02.2025 12:14 , Обновлено: 25.02.2025

Каждый год незадолго до 8 Марта в крупных белорусских городах повсеместно появятся торговые точки с цветами - главным подарком в "женский" день. Заработать на тюльпанах с мимозой в предпраздничные дни стараются не только "акулы" цветочного бизнеса, но, кажется, все, кому не лень. Чтобы делать это, не нарушая закон и не нарываясь на штраф, налоговая инспекция заранее напомнила белорусам о том, какие справки и документы должны собрать продавцы.

В инспекция Министерства по налогам и сборам (МНС) по Бобруйску пояснили, что продавать цветы в Беларуси разрешается не только индивидуальным предпринимателям (ИП), но и физическим лицам. Однако, просто где-то закупиться оптом цветами и перепродать их подороже, как раньше делали многие, уже не получится. К физическим лицам с недавних пор начали предъявлять более жёсткие требования в этой сфере.

Кому из белорусов разрешено торговать цветами?

Так, без регистрации в качестве ИП торговать можно только при соблюдении следующих условий:

цветы должны быть выращены или самим продавцов, или его близким родственником (включая опекунов, попечителей и подопечных),

цветы должны быть выращены на земельном участке, находящемся на территории Беларуси, и предоставленном человеку для строительства или обслуживания одноквартирного жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, либо в виде служебного земельного надела,

продавать цветы можно только самостоятельно, без привлечения других людей по трудовым илигражданско-правовым договорам.

Соблюдение этих условий должно быть подтверждено справкой, которую человеку могут выдать в местном исполкоме. Если такой справки у человека нет, для торговли цветами придётся зарегистрироваться либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо открывать юридическое лицо.

Какие налоги придётся заплатить торговцам цветами?

В инспекции МНС рассказали, что при соблюдении выше указанных условий за торговлю цветами государству всё же придётся заплатить. Однако, у физических лиц есть выбор - оплатить либо единый налог с ИП и иных физических лиц, либо налог на профессиональный доход.

Единый налог

Выбирая единый налог, физическому лицу нужно выполнить следующие условия:

как минимум за день до начала торговли подать в налоговый орган письменное или электронное уведомление уведомление по установленной форме;

как минимум за день до начала торговли оплатить единый налог на основании извещения налогового органа.

[info_b]Ставка единого налога на реализацию продукции цветоводства и декоративных растений в Беларуси варьируется в зависимости от населённого пункта:

Минск - 176 рублей,

областные центры и Минский район - 162 рубля,

крупные города (Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск ) - 150 рублей,

остальные населенные пункты - 148 рублей.[/info_b]

Сумму налога, как пояснили налоговые инспекторы, могут уменьшить вдвое , если человек фактически торговал цветами менее 15 дней в календарном месяце.

Налог на профессиональный доход

Налог на профессиональный доход скорее подойдёт тем, кто планирует заниматься продажей цветов на более-менее постоянно основе. Сумма этого налога не фиксированная, а зависит от полученного дохода. Заплатить придётся 10% от дохода (льготная ставка в 4% предусмотрена для пенсионеров) и не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем.

Инспекторы отметили, что физлица, которые впервые регистрируются в качестве плательщика налога на профессиональный доход, могут рассчитывать на налоговый вычет в 2 000 рублей .

Вот как начать платить налог на профдоход:

до начала торговли установить на свой смартфон или компьютер приложение “Профдоход”;

проинформировать налогую через приложение “Профдоход” о применении налога на профдоход;

при продаже цветов, формировать чек в приложении “Профдоход” каждый раз при расчёте с покупателем за наличные (при этом покупателю по его требованию необходимо передавать копию чека в электронной форме или на бумажном носителе).

[info_b]Узнать больше о мобильном приложении для уплаты профдохода можно на сайте МНС по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале февраля начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) Андрей Ковалевский анонсировал “точечные” проверки и предупредил, к кому из белорусов в первую очередь возникнут вопросы. Речь идёт об их несоответствии расходов доходам.

МНС анонсировало «точечные» проверки. К кому из белорусов возникнут вопросы в первую очередь?