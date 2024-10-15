Минобразования Беларуси утвердило даты школьных каникул. Как скоро начнутся осенние?

Опубликовано: 15.10.2024 13:53 , Обновлено: 15.10.2024

Министерство образования Беларуси утвердило даты проведения школьных каникул в 2024/2025 году. Интересно, что в мае ведомство уже публиковало график четвертей и традиционных осенних, зимних, весенних и летних каникул. Однако спустя несколько дней его пересмотрели и немного исправили. Правда, речь идёт только об одном периоде отдыха для белорусских школьников.

Если ранее в Минобразования датой проведения осенних каникул в 2024 году определили период с 1 по 10 ноября, то впоследствии сроки немного “подвинули”. Согласно обновлённой информации, которую опубликовали на сайте ведомства, на отдых белорусские школьники пойдут уже 27 октября. Срок окончания каникул — 3 ноября. Таким образом, ребят, как и раньше, ждёт неделя без учебников и домашних заданий.

Остальные даты остались неизменными. Напомним, зимние каникулы будут более продолжительными и продлятся 14 дней — с 25 декабря 2024 года по 7 января 2025 года. Весенние каникулы также будут длиться восемь дней и пройдут с 23 по 30 марта 2025 года. Что касается самых долгих, то летом ребят ждёт целых 92 дня отдыха — с 1 июня до 31 августа 2025 года. Для учеников, которые завершат обучение на второй ступени общего среднего образования (5-9-е классы), каникулы будут короче — 82 дня: с 11 июня по 31 августа 2025 года.

Кроме того, для некоторых школьников предусмотрены дополнительные зимние каникулы. Они будут у учеников первых и вторых классов, а также у учащихся третьих классов с особенностями психофизического развития, которые обучаются по пятилетней программе на первой ступени общего среднего образования. Дополнительные каникулы пройдут в третьей четверти — с 17 по 23 февраля 2025 года.

Ранее Telegraf.news писал, что председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина рассказала, что на осенних каникулах 2024 года в столице будут работать 260 школьных лагерей. Помимо этого, она озвучила суммы, которые придётся доплатить родителям за пребывание там своего ребёнка.

В Мингорисполкоме рассказали, сколько родителям придётся доплатить за школьный лагерь осенью 2024 года