МТС анонсировал подорожание многих тарифов и услуг

Опубликовано: 19.02.2025 10:57 , Обновлено: 19.02.2025

Мобильный оператор МТС объявил о повышении стоимости многих услуг для физических и юридических лиц с 1 марта 2025 года. Изменения затронули услуги роуминга, международной связи, фиксированного (домашнего) интернета и некоторые дополнительные услуги.

Компания разместила на своём сайте обновлённый прайс-лист. Журналист Telegraf.news обратил внимание на несколько существенных изменений, которые заслуживают внимания. Это лишь небольшая часть нововведений.

Безлимитный интернет в роуминге ( Unlim за границей ): В первом регионе подорожала с 9,9 до 10,9 рубля в сутки.

Во втором регионе — с 16 до 18 рублей в сутки. Открытый интернет :

Стоимость первых 50 МБ в сутки составила 15 рублей (было 13 рублей)

Цена за последующие 50 МБ возросла до 7,5 рубля (было 6,5 рубля).

Изменены тарифы на звонки и СМС в роуминге во многих странах. Более того, и звонить за рубеж стало дороже.

Минута разговора с Россией подорожала с 0,85 до 0,97 рубля.

подорожала с 0,85 до 0,97 рубля. Минута звонка в страны Европы — с 1,74 до 2 рублей.

На 2-3 рубля подорожали архивные тарифы домашнего интернета.

Тариф Х7 подорожал с 57,5 до 63 рублей.

подорожал с 57,5 до 63 рублей. Тариф Всё! 100 — с 60 до 63 рублей.

— с 60 до 63 рублей. Тариф Домашний коннект 5 — с 50 до 53 рублей.

Раздавать WiFi на мобильные девайсы тоже стало немного дороже.

На тарифах Безлимитище+, Безлимитище+ (гостевой), Безлимитище Х, Супер 20, Супер 30, #Супер20МТС, #ВсеСупер, Безлимитище Х (гостевой) цена на «Режим модема» увеличилась с 0,6 до 0,65 рубля.

увеличилась с 0,6 до 0,65 рубля. На #ВсеСупер 25, #ВсеСупер 40, #Безлимитище, #Безлимитище для гостей, #Безлимитище гостевой, Безлимитище MAX, Супер бизнес 50 — с 0,75 до 0,8 рубля

На тарифах Безлимитище, Умный бизнес 2 — 1,2 рубля (было 1,1).

Одним из существенных изменений стало увеличение стоимости выбора номера при подключении . Так, цена за «бронзовый номер» составит не 15,77 рубля, а 18,14. В то же время «платиновый номер» подорожал сразу на 26 рублей — с 172,82 до 198,74.

Также выросли цены на подписки в рамках услуги «Будь в курсе!» и от других поставщиков.

Напомним, с полным списком изменений можно ознакомиться на сайте оператора.

Соглашение МАРТ с мобильными операторами

При этом в конце января Министерство антимонопольного регулирования и торговли отчитывалось о заключении соглашения с мобильными операторами, в котором прописано, что тарифы на связь в стране пока повышать не будут.

На той встрече стороны обсудили вопросы деятельности операторов связи в 2025 году и, помимо тарифной политики, подняли вопросы качества связи при проведении крупных массовых мероприятий, а также затронули жалобы белорусов на подключение мобильными операторами дополнительных рекламных услуг без ведома клиентов.

Мобильные операторы договорились с МАРТ не повышать тарифы на связь в Беларуси

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как житель Гомеля оказался в должниках у одного из мобильных операторов. По словам белоруса, о проблеме с задолженностью в 1 копейку он узнал случайно, когда решил в интернет-магазине мобильного оператора взять в рассрочку планшет. Однако оформив заказ, оплату он произвести не смог. Более того, набежала нешуточная пеня.

Белорус задолжал 1 копейку мобильному оператору. Сколько набежало пени за 14 лет?