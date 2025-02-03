Минтруда напомнило белорусским ИП об уплате 2629,2 рубля в ФСЗН. Что будет, если не заплатить?

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Опубликовано: 03.02.2025 14:03 , Обновлено: 03.02.2025

В Министерстве труда и социальной защиты напомнили белорусским ИП, адвокатам и нотариусам об уплате обязательных страховых взносов за 2024 год. Так, до 1 марта вышеперечисленные категории населения обязаны перечислить в ФСЗН не менее 2629,20 рублей (при условии, что они работали целый год). Журналисты Telegraf.news разобрались, что будет, если этого не сделать.

Ни для кого не секрет, что раз в год индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты уплачивают обязательные страховые взносы в ФСЗН, а также представляют отчёт по форме ПУ-3. В Минтруда напомнили, что общая сумма, которая должна поступить в бюджет фонда, исчисляется из определяемого дохода за период осуществления деятельности в отчётном году, но не менее суммы размеров минимальной зарплаты, установленной и проиндексированной в соответствии с законодательством.

Так, на текущий момент минимальный размер обязательных страховых взносов за 2024 год составляет 2629,20 рублей (при условии осуществления деятельности за целый год). В случае, если ИП, нотариус или адвокат не работал какой-то период, уплачивать взносы за это время не надо. При этом сроки осуществления или неосуществления деятельности предприниматели определяют сами, уточнили в министерстве.

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Как рассчитать сумму взносов за 2024 год?

На сайте фонда размещён калькулятор, с помощью которого можно определить сумму взносов за 2024 год. Что касается самого процесса уплаты, то реквизиты для этого можно найти здесь. В Минтруда напомнили: крайник срок — 1 марта.

“Периоды осуществления (неосуществления) своей деятельности указанные плательщики подтверждают путём предоставления документов персонифицированного учёта по форме ПУ-3 в электронной форме через информационный ресурс “Личный кабинет плательщика взносов”, — добавили в министерстве.

[info_b]К слову, раньше, если ИП официально где-то дополнительно работал по трудовому договору или контракту, он освобождался от обязательных взносов в ФСЗН, поскольку такие отчисления шли у него с зарплаты на основном месте работы. Однако после очередного изменения налогового законодательства в Беларуси с 2023 года всех предпринимателей обязали делать взносы в ФСЗН в обязательном порядке. [/info_b]

Что будет, если этого не сделать?

Согласно ст. 24.11 КоАП РБ, за несвоевременную подачу формы ПУ-3 предусмотрен штраф до 20 БВ (на сегодняшний день это 840 рублей). Кроме того, такие выплаты прямым образом влияют на будущую пенсию: чем они выше, тем на большую сумму могут в дальнейшем рассчитывать ИП, адвокаты и нотариусы. В принципе, такой принцип действует и для остальных белорусов.

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