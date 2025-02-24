ЕС запретил белорусам иметь криптовалютные кошельки на западных криптобиржах

Опубликовано: 24.02.2025 14:47 , Обновлено: 25.02.2025

Евросоюз 24 февраля объявил о введении запрета на предоставление услуг кошельков, счетов или хранения криптоактивов гражданам и резидентам Беларуси. Такие ограничения прописаны в обновлённом регламенте Совета ЕС 2025/392 от 24 февраля 2025 года, принятом в рамках 16-го пакета санкций ЕС против России.

Новый регламент сегодня выложили на сайте Официального журнала ЕС. Из текста документа следует, что теперь на белорусов распространяются такие же ограничения, которые были введены Евросоюзом в 2022 году в отношении граждан России.

Теперь гражданам и резидентам Беларуси не только нельзя будет иметь криптовалютные кошельки на криптобиржах в тех странах, которые поддерживают европейские санкции, но и занимать управленческие позиции и владеть или контролировать компании или органы, которые занимаются предоставлением таких услуг. Запрет вступит в силу с 26 марта 2025 года .

[info_b]Отмечается, что запрет не коснётся граждан государства-члена ЕС, страны-члена Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также физических лиц, имеющих временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене ЕС, стране-члене Европейской экономической зоны или Швейцарии.[/info_b]

Кроме того, в новом пакете санкций предусмотрено расширение запрета на прием депозитов от белорусов, включая депозиты от юридических лиц, организаций или органов, созданных в третьих странах и контролируемых гражданами или резидентами Беларуси. Теперь общая сумма депозитов не может превышать 100 тыс. евро. Принимать депозиты от белорусов для “незапрещенной трансграничной торговли” можно будет лишь с предварительного разрешение национальных компетентных органов.

Также вводится запрет на продажу и любые поставки (прямые или косвенные) программного обеспечения, используемое для управления предприятиями, а также программного обеспечения для промышленного проектирования и производства. Запрет касается не только правительственных структур, госорганов, корпораций или агентств, но и любых юридических или физических лиц, которые “действуют от их имени или по их указанию”.

Из текста документа следует, что обновлённый регламент вступает в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале ЕС и является обязательным для исполнения во всех государствах-членах ЕС в полном объеме.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 24 февраля 2025 года Евросоюз принял 16-й пакет санкций, приуроченных к третьей годовщине войны России в Украине. Помимо торговых ограничений и прочих экономических санкций, в новый пакет вошли и новые визовые ограничения. Затронули европейские санкции не только российских граждан и компании, но и Беларусь.

В 16-й пакет санкций ЕС против России вошли ограничения и для Беларуси