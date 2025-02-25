МНС Беларуси повысило цены на 11 марок сигарет. Какие подорожали сразу на 35 копеек?

Опубликовано: 25.02.2025 17:07 , Обновлено: 25.02.2025

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси поделилось на своем сайте информацией о ценах на сигареты в марте 2025 года. Подорожают 11 марок. Журналист Telegraf.news посмотрел, какие именно и на сколько.

Так, с 1 марта вырастет цена сигарет марок “NZ Charm Рэд” и “NZ Charm Браун” на 35 копеек (или +7%): с 4,65 рубля до 5.

Эти сигареты, ввозимые госпредприятием “Беларусьторг”, подорожают на 10 копеек (с 7,7 рубля до 7,8, +1,3%):

“Chapman Компакт Браун”. “Chapman Компакт Рэд”. “Chapman Компакт Классик”. “Chapman Компакт Голд”. “Chapman Компакт Вайт”. “Chapman Компакт Блю”. “Chapman Пэпл”. “Chapman Классик”. “Chapman Грин”.

Скриншот: nalog.gov.by

[info_b]Цены на остальные марки сигарет остались теми же. С ними можно ознакомиться [link href=“https://nalog.gov.by/actual/cigarettes/max-prices/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в августе 2024 года не сокращать производство сигарет в стране. «Мы нашли возможности нивелировать последствия санкций и обеспечить себя сырьем и материалами. Как результат, табачная область по-прежнему остается одним из значительных источников пополнения бюджета», - утверждал тогда глава государства.

«Исходя из интересов государства» — Лукашенко потребовал не сокращать производство сигарет в Беларуси