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МНС Беларуси повысило цены на 11 марок сигарет. Какие подорожали сразу на 35 копеек?

МНС Беларуси повысило цены на 11 марок сигарет. Какие подорожали сразу на 35 копеек?
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Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси поделилось на своем сайте информацией о ценах на сигареты в марте 2025 года. Подорожают 11 марок. Журналист Telegraf.news посмотрел, какие именно и на сколько.

Так, с 1 марта вырастет цена сигарет марок “NZ Charm Рэд” и “NZ Charm Браун” на 35 копеек (или +7%): с 4,65 рубля до 5.

Эти сигареты, ввозимые госпредприятием “Беларусьторг”, подорожают на 10 копеек (с 7,7 рубля до 7,8, +1,3%):

  1. “Chapman Компакт Браун”.
  2. “Chapman Компакт Рэд”.
  3. “Chapman Компакт Классик”.
  4. “Chapman Компакт Голд”.
  5. “Chapman Компакт Вайт”.
  6. “Chapman Компакт Блю”.
  7. “Chapman Пэпл”.
  8. “Chapman Классик”.
  9. “Chapman Грин”.
Скриншот: nalog.gov.by
Скриншот: nalog.gov.by

[info_b]Цены на остальные марки сигарет остались теми же. С ними можно ознакомиться [link href=“https://nalog.gov.by/actual/cigarettes/max-prices/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в августе 2024 года не сокращать производство сигарет в стране. «Мы нашли возможности нивелировать последствия санкций и обеспечить себя сырьем и материалами. Как результат, табачная область по-прежнему остается одним из значительных источников пополнения бюджета», - утверждал тогда глава государства.

«Исходя из интересов государства» — Лукашенко потребовал не сокращать производство сигарет в Беларуси

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