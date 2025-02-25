МНС Беларуси повысило цены на 11 марок сигарет. Какие подорожали сразу на 35 копеек?
Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси поделилось на своем сайте информацией о ценах на сигареты в марте 2025 года. Подорожают 11 марок. Журналист Telegraf.news посмотрел, какие именно и на сколько.
Так, с 1 марта вырастет цена сигарет марок “NZ Charm Рэд” и “NZ Charm Браун” на 35 копеек (или +7%): с 4,65 рубля до 5.
Эти сигареты, ввозимые госпредприятием “Беларусьторг”, подорожают на 10 копеек (с 7,7 рубля до 7,8, +1,3%):
- “Chapman Компакт Браун”.
- “Chapman Компакт Рэд”.
- “Chapman Компакт Классик”.
- “Chapman Компакт Голд”.
- “Chapman Компакт Вайт”.
- “Chapman Компакт Блю”.
- “Chapman Пэпл”.
- “Chapman Классик”.
- “Chapman Грин”.
[info_b]Цены на остальные марки сигарет остались теми же. С ними можно ознакомиться [link href=“https://nalog.gov.by/actual/cigarettes/max-prices/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в августе 2024 года не сокращать производство сигарет в стране. «Мы нашли возможности нивелировать последствия санкций и обеспечить себя сырьем и материалами. Как результат, табачная область по-прежнему остается одним из значительных источников пополнения бюджета», - утверждал тогда глава государства.
«Исходя из интересов государства» — Лукашенко потребовал не сокращать производство сигарет в Беларуси