А1 решил поднять цены на многие услуги. Некоторые выросли сразу на 20-30 рублей

Опубликовано: 24.02.2025 14:11 , Обновлено: 24.02.2025

С 4 марта 2025 года белорусский мобильный оператор А1 решил повысить стоимость ряда услуг для физических и юридических лиц. Изменения не коснулись абонплат, но подорожали международные звонки, роуминг, некоторые сервисы. Также изменились условия предоставления некоторых услуг.

Журналист Telegraf.news на примере флагманского тарифа «Драйв Анлим» разобрался, что и на сколько подорожало. Изменения идентичные и в других популярных некорпоративных тарифах.

Международные звонки : В страны СНГ: с 0,9606 до 1,1527 рубля за минуту.

В страны Европы: с 1,709 до 2,0508 рубля за минуту. Пакеты «Международный» :

«Международный 100»: с 61,41 до 73,69 рубля

«Международный 250»: с 146,92 до 176,3040 рубля SMS-роуминг : с 5 до 5,5 рубля. Роуминг-пакеты :

«Роуминг ТОП 1 ГБ»: с 15,5 до 17,5 рубля

«Роуминг ТОП 5 ГБ»: с 35 до 40 рублей.

«Роуминг 30 мин и 20 SMS»: с 32,5 до 36,5 рубля Статический публичный IP-адрес : с 8,20 до 9,43 рубля. TWIN-карта : с 39,52 до 43,47 рубля. Выбор номера :

Выбор иного номера: с 8,87 до 9,76 рубля

Бронзовый (одинаковые три цифры): с 37,87 до 41,46 рубля

Платиновый (совпадают пять цифр подряд): с 207,29 до 228,02 рубля Смена тарифного плана на более дешёвый тариф (или на любой чаще одного раза в месяц): с 5,3 до 6,52 рубля. Замена SIM-карты : с 5,3 до 6,52 рубля. Режим модема : с 0,75 до 0,82 рубля. Мой Консьерж : с 10,90 до 13,5 рубля. Подписки «ФанБокс» : с 0,4 до 0,5 рубля. Подписки VOKA :

«Всё включено 2022»: с 10,5 до 11,9 рубля.

«Стартовая»: с 3,5 до 4,5 рубля.

[info_b]С полным перечнем изменений можно ознакомиться на официальном сайте компании А1.[/info_b]

Ранее компания ввела понятие «добросовестного» потребления трафика, которое не применялось к пользователям некоторых тарифных планов, таких как «Без Лимита», «Раздавай Wi-Fi 30», «Раздавай Wi-Fi 75», «Раздавай Wi-Fi Pro» и «Без Лимита 2.0». Порог был установлен на уровне 100 ГБ. Теперь эти пороги будут применяться ко всем без исключения абонентам.

Кроме того, раньше компания А1 имела право в одностороннем порядке изменить форму оплаты услуг с постоплатной на предоплатную, уведомив клиента посредством SMS. Теперь упоминание SMS убрано. Компания может уведомить клиента любым способом.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что о подорожании многих услуг объявлял и МТС.

МТС анонсировал подорожание многих тарифов и услуг

А в конце января мы рассказывали, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли отчитывалось о заключении соглашения с мобильными операторами, в котором прописано, что тарифы на связь в стране пока повышать не будут.

Мобильные операторы договорились с МАРТ не повышать тарифы на связь в Беларуси