МНС Беларуси напомнило предпринимателям выполнить замену касс. А если забыть?

Опубликовано: 21.02.2025 15:13 , Обновлено: 21.02.2025

Министерство по налогам и сборам (МНС) Республики Беларусь обратилось к владельцам магазинов «шаговой доступности» с малой и средней торговой площадью, напомнив о необходимости замены (или обновления) кассового оборудования на новое, соответствующее современным требованиям.

В МНС отметили, что в то время как крупные торговые сети практически полностью перешли на новые кассы, среди субъектов малого и среднего бизнеса наблюдаются низкие темпы замены оборудования.

Чтобы избежать проблем и «негативных последствий», связанных с «невозможностью» работы торговых объектов с 1 июля 2025 года, министерство настоятельно рекомендовало завершить все работы по замене или доработке кассового оборудования до 1 апреля 2025 года .

Это позволило бы предпринимателям, по мнению ведомства:

Спокойно обучить персонал работе с новыми кассами.

Подготовиться к ведению учёта маркированных товаров (если это необходимо).

Избежать финансовых и временных потерь, связанных с ажиотажем в последние дни перед вступлением в силу новых требований.

По сути, если к 1 июля 2025 года кассовое оборудование не будет соответствовать новым требованиям, магазин будет вынужден приостановить работу.

Под «негативными последствиями», помимо прочего, министерство имеет в виду и штрафы , предусмотренные частью 1 статьи 13.15 КоАП.

Физическим лицам грозит взыскание на сумму до 50 базовых величин (2 100 рублей), «ипэшникам» — до 100 БВ (4 200 рублей), а юридическим лицам — до 200 БВ (8 400 рублей).

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, зачем вообще налоговики распорядились обновить все кассы в стране.

МНС рекомендовало сменить все кассы в белорусских магазинах. Зачем?