МНС напомнило белорусам про подачу деклараций о доходах. Когда крайний срок?
С 1 января 2025 года в Беларуси началась кампания по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2024 году. Об этом напомнило Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
Подать налоговую декларацию по подоходному налогу необходимо не позднее 31 марта 2025 года.
Кто должен подавать декларацию?
Декларацию обязаны подать граждане, которые в 2024 году получали доходы, подлежащие налогообложению. В частности, это касается:
- Доходов от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами Беларуси (за некоторыми исключениями).
- Доходов из-за границы (кроме доходов от предпринимательской деятельности для ИП).
- Доходов от предпринимательской деятельности после исключения ИП из Единого государственного регистра.
- Доходов от физлиц по договорам дарения или ренты недвижимости, если сумма превышает установленный лимит (в 2025 году — 11 516 руб.).
- Доходов в виде спонсорской помощи или пожертвований на благотворительный счёт, если сумма превышает установленный лимит для инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Доходов в виде возврата страховых взносов при досрочном расторжении договоров добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии (при определённых условиях).
- Доходов, связанных с возвратом взносов при прекращении строительства жилья или выбытии из членов организаций застройщиков, а также при погашении жилищных облигаций.
- Доходов в виде лизинговых платежей по договору с выкупом жилья, если договор не завершился выкупом или был изменён.
- Доходов от продажи жилья в рассрочку, если договор был расторгнут или от его исполнения отказались.
- Доходов, к которым неправомерно применялись особые режимы налогообложения.
- Доходов от работы по найму, а также по гражданско-правовым договорам, если сумма таких доходов за 2024 год превысила 200 000 белорусских рублей и облагается по ставке 13%.
Как подать декларацию?
Сделать это можно несколькими способами:
- через «Личный кабинет плательщика» на сайте МНС;
- по почте;
- лично в любой налоговой инспекции, независимо от места регистрации.
Более подробную информацию можно получить на сайте МНС, по телефону 189 или в налоговых инспекциях.
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