МНС напомнило белорусам про подачу деклараций о доходах. Когда крайний срок?

Опубликовано: 20.01.2025 20:59 , Обновлено: 20.01.2025

С 1 января 2025 года в Беларуси началась кампания по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2024 году. Об этом напомнило Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.

Подать налоговую декларацию по подоходному налогу необходимо не позднее 31 марта 2025 года.

Кто должен подавать декларацию?

Декларацию обязаны подать граждане, которые в 2024 году получали доходы, подлежащие налогообложению. В частности, это касается:

Доходов от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами Беларуси (за некоторыми исключениями).

Доходов из-за границы (кроме доходов от предпринимательской деятельности для ИП).

Доходов от предпринимательской деятельности после исключения ИП из Единого государственного регистра.

Доходов от физлиц по договорам дарения или ренты недвижимости, если сумма превышает установленный лимит (в 2025 году — 11 516 руб.).

Доходов в виде спонсорской помощи или пожертвований на благотворительный счёт, если сумма превышает установленный лимит для инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Доходов в виде возврата страховых взносов при досрочном расторжении договоров добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии (при определённых условиях).

Доходов, связанных с возвратом взносов при прекращении строительства жилья или выбытии из членов организаций застройщиков, а также при погашении жилищных облигаций.

Доходов в виде лизинговых платежей по договору с выкупом жилья, если договор не завершился выкупом или был изменён.

Доходов от продажи жилья в рассрочку, если договор был расторгнут или от его исполнения отказались.

Доходов, к которым неправомерно применялись особые режимы налогообложения.

Доходов от работы по найму, а также по гражданско-правовым договорам, если сумма таких доходов за 2024 год превысила 200 000 белорусских рублей и облагается по ставке 13%.

Как подать декларацию?

Сделать это можно несколькими способами:

через «Личный кабинет плательщика» на сайте МНС;

по почте;

лично в любой налоговой инспекции, независимо от места регистрации.

Более подробную информацию можно получить на сайте МНС, по телефону 189 или в налоговых инспекциях.

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