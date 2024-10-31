Нацбанк изменил порядок оценки кредитоспособности и платежеспособности белорусов

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Опубликовано: 31.10.2024 14:57 , Обновлено: 31.10.2024

Национальный банк Беларуси 31 октября рассказал, как в скором времени изменится порядок оценки кредитоспособности и платежеспособности белорусов. Критерии оценки решили унифицировать для всех финансовых организаций - банков, лизинговых и микрофинансовых организаций.

Новые подходы в оценке кредитоспособности (платежеспособности) физических лиц при заключении договоров регулятор прописал в постановлении правления Нацбанка от 22 июля 2024 г. №221 “Об изменении постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь”. Его текст опубликовали на Национальном правовом интернет-портале только 30 октября, а сами правила заработают с 1 марта 2025 года .

Ранее банки обязаны были рассчитывать показатель долговой нагрузки и показатель обеспеченности кредита только при заключении с гражданами кредитного договора. Теперь же эти показатели придётся рассчитывать всем финансовым организациям не только для кредитных договоров, но и для договоров лизинга и микрозайма. Как и в случае с кредитами, этот расчётный показатель должен быть не более 40% . Для договоров лизинга жилья показатель финансового покрытия не может превышать 90% .

Как будут рассчитывать платежеспособность белорусов?

Как пояснили в Нацбанке, для того, чтобы оценить кредитоспособность (платежеспособность) человека, претендующего на банковский заём, сотрудники финансовой организации должны будут сравнить его доход, оставшийся после вычета всех обязательных платежей, с размером бюджета прожиточного минимума (БПМ). Если полученная сумма окажется меньше БПМ, значит кредит или заём превышает допустимый показатель долговой нагрузки. Проще говоря, в этом случае человеку не оформят сразу же кредит на такую сумму, которую он запрашивал, а обязаны будут вначале предупредить о превышении разрешённого показателя.

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[info_b]Напомним, с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025 года в Беларуси размер БПМ в среднем на душу населения будет составлять 437,8 рубля. С точными размерами БПМ для других категорий граждан, установленных с 1 ноября, можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.[/info_b]

Предусматривается в постановлении Нацбанка и исключения. В частности, рассчитывать показатель долговой нагрузки не обязательно при оформлении договора микрозайма под залог движимого имущества, если сумма займа не превышает 10 базовых величин (то есть 400 рублей сегодня).

В Нацбанке выразили уверенность в том, что такие меры со стороны финансовых организаций “будут способствовать формированию ответственного поведения”, а со стороны самих физических лиц - принятию “взвешенных решений о заключении договоров” и позволят белорусам не брать на себя “чрезмерной долговой нагрузки”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале октября Национальный банк утвердил основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2025 год. Посмотрели, как финансовый регулятор планирует изменить ставку рефинансирования, от которой напрямую зависят проценты по потребительским кредитам, и какие ещё шаги планируется предпринять для “содействия устойчивому и сбалансированному развитию экономики”.

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