«Повод для чистки активов» - Спросили юристов и экспертов, как пережить "удар" ЕС по криптокошелькам белорусов

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Опубликовано: 26.02.2025 15:23 , Обновлено: 26.02.2025

Руководитель криптошколы Consensus School Виктор Суздальцев и специалисты международной юридической компании REVERA прокомментировали журналистам Telegraf.news, как отразится на бизнесе и обычных пользователях недавний запрет Евросоюза на криптокошельки для белорусов.

24 февраля Евросоюз объявил о запрете на предоставление услуг криптокошельков, счетов и хранения криптоактивов для граждан и резидентов Беларуси. Эти ограничения закреплены в обновлённом регламенте Совета ЕС 2025/392, принятом в рамках 16-го пакета санкций против России.

По словам Виктора Суздальцева, новые меры ЕС значительно осложняют доступ белорусов к европейскому крипторынку, делая важным своевременное реагирование и взвешенный подход к управлению своими цифровыми активами. При этом точные последствия для белорусов пока до конца не ясны.

“Доступ на европейские площадки будет ограничен. Среди популярных европейских бирж могу назвать только Kraken. Остальные же платформы обслуживают клиентов через несколько юридических лиц в основном с регистрацией в Юго-Восточной Азии и Эмиратах”, - отметил эксперт.

Ответить однозначно на вопрос о том, будут ли блокировать аккаунты белорусов, по словам Суздальцева, пока нельзя. Эксперт пояснил, что это зависит от двух аспектов. Во-первых, необходимо понимать, насколько сильно ЕС будет требовать от бирж, как от платформ (не как от юридических лиц), исполнения этих санкций. Во-вторых, насколько сами площадки будут стремиться соответствовать европейской регуляции, той же самой MiCA, которая недавно начала действовать в Европе.

[inf]MiCA (Регламент (ЕС) 2023/1114 Европейского парламента и Совета от 31 мая 2023 года о рынках криптоактивов) - это инструмент регулирования нормы и условия ведения бизнеса с различными видами цифровых активов, принятый в законодательстве ЕС. Регламент MiCA вступил в силу в полном объеме с декабря 2024 года.

Регламент, в частности, установил четкие правила для аккредитации криптовалютных бирж, кастодианов и эмитентов токенов. При этом лицензия MiCA стала новым стандартом для всего легального криптобизнеса. Получив эту лицензию, бизнес таким образом показывает клиентам и инвесторам, что работа с их платформой безопасна, надежна и прозрачная. [/inf]

Что делать белорусам-владельцам криптокошельков на европейских биржах?

“Информации для надёжных выводов сейчас недостаточно. Но в случае прекращения работы с белорусами биржи, полагаю, предоставят время для вывода активов”, — подчеркнул Виктор Суздальцев.

Эксперт посоветовал сохранять спокойствие и следить за новостями от используемых бирж, а также пересмотреть подходы к хранению активов.

“В целом, это хороший повод провести своеобразную чистку активов. Мы всегда рекомендовали не держать на бирже больше средств, чем надо. Поэтому, если у вас есть какие-то излишки, то стоит задуматься об их переводе на свой холодный или горячий кошелек”, - заметил он.

Юристы агентства REVERA уточнили, что введённые ограничения касаются создания и обслуживания криптокошельков, аккаунтов и услуг по хранению криптовалют для белорусских граждан и организаций, независимо от суммы на счету.

“Запрет фактически делает невозможными операции по приобретению, обмену и отчуждению токенов на европейских криптобиржах. Возможно, платформы, действующие в ЕС под лицензией MiCA или национальными европейскими лицензиями (например, OKX, Kraken, crypto.com, HTX), откажут в обслуживании белорусским пользователям.

У большинства из перечисленных криптобирж, помимо европейских компаний, есть юридические лица и лицензии в других юрисдикциях вне ЕС. Таким образом, есть вероятность, что данные криптоплатформы перенесут функции по онбордингу белорусских пользователей в другие юрисдикции в рамках группы компаний”, — пояснили в REVERA.

При этом ограничения не распространяются на белорусов, у которых есть гражданство ЕС, Швейцарии и обладателей вида на жительство в этих странах.

ЕС запретил белорусам иметь криптовалютные кошельки на западных криптобиржах

Однако, как отметил руководитель направления Crypto&Blockchain международной юридической компании REVERA Глеб Якушев,по решению компетентных органов ЕС могут разрешить белорусам создание и обслуживание криптокошельков в случаях необходимости:

удовлетворения базовых потребностей (оплата продуктов питания, арендной платы, лекарств или медицинского обслуживания);

выплаты вознаграждения за юридические услуги;

покрытия чрезвычайных расходов;

официальных целей дипломатического представительства, консульства или международных организаций;

оплаты комиссий и сборов кошельков или счетов;

незапрещенной трансграничной торговли между ЕС и Беларусью

«Серьезный удар по бизнесу и людям»

Согласно документу, с 26 марта 2025 года белорусам также запрещается прямо или косвенно владеть, контролировать или занимать управляющие должности в европейских криптокомпаниях, включая позиции директоров и членов советов директоров.

Как отметил Глеб Якушев, предположительно, к «управляющим должностям» относятся должности директора или члена совета директоров (при наличии в компании коллективного исполнительного органа) .

Как и в случае с обычными пользователями, эти ограничения для бизнеса также не распространяются на белорусов-граждан ЕС, Швейцарии и обладателей вида на жительство в этих странах.

Виктор Суздальцев подчеркнул, что данное решение наносит серьезный удар по бизнесу и людям - наемным сотрудникам.

«Например, в Польше, в государственном реестре зарегистрировано несколько тысяч криптокомпаний, некоторыми из которых руководят белорусы. Им придется либо продать компанию либо искать другое место работы », - заметил эксперт.

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