Подорожание топлива и алкоголя, семейный капитал и премии по новым правилам. Какие ещё изменения ждут белорусов с 1 июня?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.05.2024 06:58 , Обновлено: 01.06.2024

Лето 2024 года начнётся с важных изменений, которые точно затронут большинство белорусов. В этом месяце госорганы пообещали определиться, на сколько подорожают услуги ЖКХ и кто из белорусских предпринимателей сможет продолжить бизнес без смены юридического статуса. Какие ещё значимые нововведения ожидают белорусов в июне?

Школьные каникулы и горячая пора для выпускников

С 1 июня в белорусских школах начинаются летние каникулы . В Беларуси, как и многих других странах мира, в этот день отмечают Международный день защиты детей. В связи с чем во многих крупных городах для ребят организуют развлекательные мероприятия. В Минске, в частности, на некоторые из которых детям можно будет попасть абсолютно бесплатно .

Экскурсия по МТЗ и «Беларусьфильму», семейный велопарад и встреча с «ангелами». Куда еще бесплатно сходить с ребёнком в Минске 1 июня?

Впрочем, с началом лета самая горячая во всех смыслах пора начинается для выпускников школ. Впереди у будущих абитуриентов ещё два централизованных тестирования – 3 и 6 июня, по второму из двух профильных предметов (в рамках вступительных экзаменов в вузе), а также резервные дни для тех, кто по какой-либо причине не смог присутствовать на тестировании в основные дни.

Минобразования утвердило график проведения ЦТ в 2024 году

Дедлайн и штрафы для плательщиков подоходного налога

Традиционно белорусы, которым начислили подоходный налог за предыдущий год, обязаны внести оплату до 1 июня. Однако, поскольку в этом году эта дата выпала на субботу, дедлайн сместили, и последний шанс не попасть в списки должников налоговых органов у белорусов будет в понедельник, 3 июня.

Если же налогоплательщик не уложится в этот срок, а неуплаченная или неполностью уплаченная сумма налога превысит одну базовую величину (сегодня это 40 рублей), придётся заплатить штраф - 15% от неуплаченной суммы налога (итоговая сумма штрафа составит минимум 0,5 базовой, то есть от 20 рублей).

В МНС рассказали, за что начислили одному белорусу 4,5 млн рублей подоходного

Фото иллюстрационное

Топливо, алкоголь и сигареты. Что ещё подорожает в июне?

Несмотря на то, что инфляция в рыночных условиях – не самый предсказуемый показатель, есть вещи, которые совершенно точно подорожают в начале лета – это алкоголь, некоторые виды сигарет и автомобильное топливо.

Подорожание алкоголя прописано в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, которое повысило минимальные цены на эту продукцию из-за изменения ставок акцизов и «роста материальных затрат». Сам документ был официально опубликован 23 мая и, следовательно, уже вступил в законную силу.

МАРТ поднял цены на алкоголь в Беларуси из-за «роста материальных затрат». На сколько?

А вот кое-кому с 1 июня алкоголь перестанут продавать вовсе: в Октябрьском районе Минска на этот месяц милиция запланировала социальный эксперимент, в рамках которого в 15 магазинах и на всех АЗС района запретят продавать алкоголь нетрезвым покупателям. В случае, если эксперимент признают удачным, его пообещали расширить и ввести такие правила во всём Минске.

В Минске милиция изменила правила продажи алкоголя в рамках «социального эксперимента». Кому не продадут с 1 июня?

Что касается сигарет , то с 1 июня некоторые популярные марки белорусских производителей и импортёров подорожают на 10-15 копеек, а сигареты торговой марки Vogue, которую в страну импортирует предприятие «Беларусьторг», ждёт по-настоящему рекордное повышение цены – пачка сигарет подорожает сразу на 1,7 рубля до 7,2 рубля.

МНС Беларуси с 1 июня повысило цены на сигареты. Какие станут дороже почти на 2 рубля?

Стоимость автомобильного топлива в июне концерн «Белнефтехим» пообещал менять 4 раза – каждый вторник предприятие решило повышать цену на 1 копейку. В результате к концу месяца стоимость литра топлива будет следующей:

АИ-92-К5-Евро – 2,32 рубля,

АИ-95-К5-Евро – 2,42 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 2,64 рубля,

ДТ-К5 – 2,42 рубля.

«Белнефтехим» повысил цены на топливо в Беларуси с 28 мая. Сколько будет стоить литр бензина?

Фото иллюстрационное

А вот кредиты для белорусов в начале лета подорожать не должны – после майского повышения Нацбанк решил оставить неизменными расчетные величины стандартного риска в июне.

Нацбанк Беларуси решил продлить на месяц расчетные величины стандартного риска. Что будет со ставками по кредитам в июне?

Вопреки ожиданиям и циркулирующим в последний месяц слухам, не изменится для белорусов и цена шенгенской визы для краткосрочного пребывания (виза типа С). Хотя Европейская комиссия решила поднять плату на 12% с 11 июня, это не коснётся ни тех белорусов, которые живут здесь, ни тех, кто имеет вид на жительство за границей, заверили дипломаты ряда европейских стран.

«Шенген» станет дороже? В посольствах Франции и Венгрии в Беларуси ответили

А вот тем, кто планирует путешествие в Грузию, следует учесть, что с 1 июня для иностранных туристов, в том числе из Беларуси, там заработает новое требование - обязательная медицинская страховка на весь срок пребывания в стране.

Штраф около 360 рублей. Грузия ввела новое требование для белорусских туристов с 1 июня

Тем, кто планирует отдых за границей, стоит также присмотреться к летним акционным предложениям белорусских мобильных операторов – сразу несколько июньских акций касаются звонков и интернета в роуминге .

Удешевление роуминга, новые тарифы и 10-кратное подорожание одной услуги. А1, МТС и life:) объявили об изменениях в июне

Кому начнут по-новому рассчитывать премии к зарплатам?

Тем временем, с 1 июня по новым правилам начнут начислять премии руководству белорусских предприятий. За выполнение целевых показателей и показателей госпрограмм кому-то смогут добавить к зарплате до 150% оклада, кому-то – до 100%. Одновременно с этими нововведениями Совмин установил и новые, повышенные тарифные коэффициенты, которые применяются для расчета окладов топ-менеджеров белорусских концернов.

Совмин решил по-новому выплачивать премии руководителям белорусских предприятий. Кому разрешили добавить 150% оклада?

Фото иллюстрационное: onliner.by

Семейный капитал в Беларуси начнут выдавать по новым правилам

Семейный капитал , оформленный многодетными семьями после 28 мая 2024 года, начнут выдавать, в том числе, досрочно, по новым правилам. В частности, право на семейный капитал увязали с занятостью родителей, а «Беларусбанк» обязали возвращать средства семейного капитала в республиканский бюджет в случаях его неправомерного назначения, да ещё с процентами. Все новации прописаны в постановлении Совета министров Беларуси №364, а с комментариями Министверства труда и соцзащиты по каждому пункту нововведений можно ознакомиться по ссылке.

Совмин обязал Беларусбанк возвращать в бюджет средства семейного капитала. В каком случае?

Кто останется без горячей воды в июне?

В июне продолжатся плановые отключения горячей воды , которые белорусские коммунальщики традиционно проводят летом для профилактического ремонта оборудования и теплосетей.

Кому из минчан отключат горячую воду в июне? Коммунальщики опубликовали календарь и список адресов

В этом году вынужденная закалка и мучения с тазиками у минчан, согласно обещаниям руководства «Минскэнерго», сократится: если в прошлом году горячую воду планово отключали на 15-13 дней, то в этом пообещали включать горячую воду уже через 10 дней в случае успешных испытаний и отсутствия серьёзных дефектов.

Мингорисполком пообещал сократить период отключения горячей воды. На сколько?

Чего ещё белорусы ждут в июне?

Кроме того, как ожидается, в июне правительство окончательно определится с перечнем видов деятельности, разрешённых для белорусских индивидуальных предпринимателей . Крайний срок для его разработки установили до 1 июля. Тем, чья деятельность не попадёт в список, придётся либо закрыть свой бизнес к 1 января 2026 года, либо сменить юридический статус на юридическое лицо.

«Не всегда можно точно определить» — Эксперт рассказала, что кроме оптовой торговли может попасть на запрет для белорусских ИП

В свою очередь министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило пообещал, что «ближе к июню» правительство Беларуси примет решение об очередном повышении цен на ЖКУ и озвучит конкретные цифры. Глава ведомства обещал, что “жировки могут потяжелеть” не более чем на 10 рублей.

Плюс 10 рублей? Министр ЖКХ рассказал, когда белорусам поднимут стоимость коммуналки

Известно, что с 1 июня, будут действовать новые тарифы на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения. Тариф ещё в начале года обещали поднять на 9,65 рубля , однако на практике белорусы ощутят подорожание лишь с началом следующего отопительного сезона.

В Беларуси подняли тарифы ЖКУ задним числом. На сколько процентов?

А ещё в июне ожидается долгожданный выход второго сезона сериала “Дом дракона” , снятого по книгам американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина, когда, как заявили организаторы промо-кампании, всем фанатам придётся «сделать свой выбор».

«Каждый должен сделать выбор» — HBO показала два трейлера «Дома Дракона» и назвала дату премьеры второго сезона