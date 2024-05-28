"Шенген" станет дороже? В посольствах Франции и Венгрии в Беларуси ответили

Опубликовано: 28.05.2024 18:15 , Обновлено: 28.05.2024

В посольствах Франции и Венгрии в Беларуси рассказали, что стоимость шенгенских виз для белорусов не изменится и консульский сбор по-прежнему составит 35 евро. Напомним, ранее в Министерстве иностранных и европейских дел Словении сообщили, что цены на "шенген" станут выше: ожидалось, что с 11 июня за визу типа "С" придётся заплатить на 12% больше.

В посольстве Венгрии в Минске отметили, что если бы консульский сбор планировалось повышать в отношении жителей Беларуси, эта информация как минимум была бы опубликована на сайте дипмиссии, передало агентство Sputnik. Во французском посольстве также подчеркнули, что вводимая мера не коснётся белорусских граждан.

“Это не касается и тех белорусов, которые живут в Беларуси, и тех, которые имеют вид на жительство за границей. Потому что в 2020 году начало действовать соглашение о визовой политике между Европейским союзом и Беларусью. Соответственно цена консульского сбора составляет 35 евро. И пока эта цена не меняется”, – пояснили в посольстве Франции в Беларуси.

[info_b]Виза типа “С” предполагает нахождение в странах Евросоюза, где действует Шенгенское право, не более 90 суток на протяжении любого периода в 180 дней. В целом же, плата за шенгенскую визу зависит от её типа и страны, которая её выдаёт.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что с начала апреля на территории Санкт-Петербурга для туристов ввели курортный сбор. Планируется, что средства будут взиматься за каждые сутки проживания в гостиницах, апарт-отелях и хостелах.

В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор. Сколько в сутки придётся заплатить белорусам?