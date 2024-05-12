Штраф около 360 рублей. Грузия ввела новое требование для белорусских туристов с 1 июня

Опубликовано: 12.05.2024 08:04 , Обновлено: 12.05.2024

С 1 июня 2024 года в Грузии для иностранных туристов, в том числе из Беларуси, заработает новое требование. Об этом гласит обновленный закон "О туризме и курортах", принятый в Грузии в конце 2023 года.

Согласно поправкам, принятым в закон “О туризме и курортах”, начиная с 1 июня 2024 года каждый посетитель Грузии должен иметь при себе медицинскую страховку на весь срок своего пребывания.

Необходимая для посещения страны медицинская страховка должна покрывать расходы не менее чем 5 тысяч долларов или евро на экстренные амбулаторные услуги и 30 тысяч долларов или евро на лечение в стационаре. Оформить медстраховку можно в любой страховой компании.

Если у турист является обладателем страховки для международных поездок с покрытием “Весь мир”, то она для поездки в Грузию тоже подойдёт.

В случае если турист решить проигнорировать новое требование, с него взыскают штраф в размере около 360 белорусских рублей (110 долларов).

Напомним, что для поездки в Грузию белорусам не требуется виза, и на территории страны они могут до 90 дней.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз со второй половины 2024 года прекратит впускать граждан без биометрического паспорта. В Департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси прокомментировали ситуацию.

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