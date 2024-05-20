«Не всегда можно точно определить» - Эксперт рассказала, что кроме оптовой торговли может попасть на запрет для белорусских ИП

Опубликовано: 20.05.2024 11:38 , Обновлено: 20.05.2024

Эксперт в области бухгалтерского учета и расчета налогов Елена Игнатович рассказала о том, кто из белорусских индивидуальных предпринимателей (ИП) может оказаться вне закона, если правительство одобрит предложенный на прошлой неделе перечень видов деятельности, разрешённых для ИП, в том виде, в котором его вынесли на обсуждение. По её словам, "не всегда можно точно определить", к какому виду деятельности относится та или иная работа или услуга, которую готов оказывать ИП.

Как пояснила эксперт в комментарии порталу OfficeLife, помимо запрета на оптовую торговлю, которую исключили из списка разрешённых видов деятельности, под запрет также попала розничная торговля автомобилями, а также мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями. При этом заниматься техобслуживанием и ремонтом мотоциклов, судя по обнародованному Министерством экономики перечню, белорусским ИП запрещать не планируют. И это, по словам специалиста, сопряжено с определёнными проблемами для бизнеса.

“Ведь там, где проходит техническое обслуживание и ремонт, как правило, необходима и торговля запчастями”, — пояснила Игнатович.

В целом, по словам эксперта, в озвученному Минэкономики перечню белорусским ИП следует присмотреться по-внимательнее, ведь в нём не всё так очевидно. Например, в проект документа не включили такой вид деятельности, как “розничная торговля путем заказа товаров по почте и через сеть интернет”, которой разрешено заниматься ИП. Однако оказалось, что этот вид деятельности охватывается другим пунктом: код 47 “Розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами”. Следовательно, сделала вывод эксперт, продавать товары через интернет белорусским ИП не запретят.

Обратила Игнатович внимание и на то, что из перечня разрешённых убрали издательскую деятельность, ограничив разрешённую полиграфическую деятельность лишь некоторыми видами, равно как и рекрутинг персонала и обучение в сфере культуры.В результате, по словам эксперта, в случае одобрения перечня в нынешней его редакции, ИП больше не смогут открывать в Беларуси свои школы танцев, музыки, фотографии и тому подобное.

Минэкономики озвучило перечень работ, которыми предложили разрешить заниматься белорусским ИП

Не оказалось в списке Минэкономики места и следующим видам деятельности:

42210 «Строительство трубопроводов (бурение водяных скважин)»,

43121 «Земляные работы»,

0161 «Деятельность, способствующая растениеводству» (то есть услуги по обработке земли, посеву, возделыванию и уборке урожая и т. п.),

10110 «Переработка и консервирование мяса».

Игнатович выразила мнение о том, что с практическим применением нового нормативного акта у предпринимателей могут возникнуть вопросы.

“Исходя из опыта работы со строительными компаниями, не всегда можно точно определить: производится ли строительная работа или просто работа? Например, замена лампочек в помещении — это строительные работы или нет? А повесить карниз или люстру, починить розетку или кран на кухне?”, - привела эксперт в качестве примера проблемную ситуацию ИП, оказывающих услуги “мужа на час”.

В связи с этим Игнатович рекомендовала предпринимателям при малейших сомнениях в законности их вида деятельности обращаться не только собственно к закону, который предполагает изменения статуса некоторых ИП с 1 октября 2024 года, но и к Общегосударственному классификатору Республики Беларусь, в котором прописаны виды экономической деятельности, и к комментариям Белстата и Минэкономики. Не лишним, по словам специалиста, будет и обращение за разъяснениями к местной администрации. Всё это позволит представителям малого и среднего бизнеса быстрее адаптироваться к изменившимся условиям работы, не наделать ошибок в переходный период и избежать огромных штрафов и возможной конфискации дохода и собственности.

В Минэкономики Беларуси озвучили предварительный список разрешённых видов деятельности для ИП

Ранее Telegraf.news сообщил, что после того, как правительство утвердит перечень разрешённых для ИП видов деятельности, тем, чей способ заработка попадёт под запрет, предстоит решить для себя — уходить из бизнеса совсем или открывать юридическое лицо. По закону № 365-З, принятому в апреле этого года, белорусы, которые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей до 1 октября 2024 года, смогут продолжить работу, даже если их деятельность больше не будет в списке разрешённой, до 31 декабря 2025 года. Однако, уже с 1 октября 2024 года регистрировать ИП по таким видам деятельности официально прекратят.

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