"Белнефтехим" повысил цены на топливо в Беларуси с 28 мая. Сколько будет стоить литр бензина?

Опубликовано: 27.05.2024 15:26 , Обновлено: 27.05.2024

Государственный концерн "Белнефтехим" сообщил, что 28 мая повысит цены на бензин и дизель. Это второе увеличение стоимости топлива за прошедшую неделю.

“С 28 мая 2024 года уровень предельных розничных цен на автобензины и дизельное топливо на АЗС увеличивается на 1 копейку”, - сказано в сообщении на сайте концерна.

Так, новые цены на топливо (за один литр) будут следующими:

АИ-92-К5-Евро – 2,28 рубля,

АИ-95-К5-Евро – 2,38 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 2,60 рубля,

ДТ-К5 – 2,38 рубля.

Предыдущее повышение также на 1 копейку произошло 21 мая. Председатель “Белнефтехима” Андрей Рыбаков рассказал, что концерн решил поэтапно повышать цены, причина - увеличение затрат на производство нефтепродуктов. Стоимость топлива запланировали повышать каждую неделю на 1 копейку в течение двух месяцев.

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