Нацбанк Беларуси решил продлить на месяц расчетные величины стандартного риска. Что будет со ставками по кредитам в июне?

Опубликовано: 27.05.2024 12:29 , Обновлено: 27.05.2024

Национальный банк Беларуси 27 мая озвучил, какие расчетные величины стандартного риска (РВСР) будут действовать в июне 2024 года. Финансовые регулятор решил как минимум на месяц "заморозить" эту величину, от которой зависят процентные ставки по банковским кредитам, на текущем уровне.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Нацбанка, как минимум до конца июня белорусские банки, устанавливая процентные ставки по своим кредитам (за исключением льготных), будут ориентироваться на следующие значения РВСР:

для юридических лиц – 11,98% годовых,

для физических лиц – 17,22% годовых.

Следовательно, ожидать серьёзных изменений по потребительским кредитам в начале лета белорусам не стоит, поскольку именно по показателю РВСР банки определяют верхние границы ставок по кредитам. Устанавливать более высокие, чем РВСР, проценты банки имеют право, но в этом случае к ним выдвигаются дополнительные требования по капиталу и по формированию резервов.

В последний раз, как сообщал Telegraf.news, расчетные величины стандартного риска Нацбанк Беларуси поднимал в прошлом месяце. Тогда РВСР по кредитам для юрлиц выросли на 0,37%, для физлиц - на 0,59%.

Нацбанк Беларуси повысил расчетные величины стандартного риска. На сколько увеличатся ставки по кредитам?