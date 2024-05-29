Экскурсия по МТЗ и "Беларусьфильму", семейный велопарад и встреча с «ангелами». Куда еще бесплатно сходить с ребёнком в Минске 1 июня?

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Опубликовано: 29.05.2024 15:15 , Обновлено: 29.05.2024

Грядущие выходные обещают быть богатыми на развлекательные мероприятия, некоторые из которых детям можно будет посетить абсолютно бесплатно. Праздничные мероприятия будут приурочены к Международному дню защиты детей, который отмечают во всем мире 1 июня. Собрали информацию о самых интересных событиях, запланированных в Минске, которые не потребуют от родителей финансовых вложений.

Велопраздник у Дворца спорта

Семейный велофестиваль “Першы Ровар” решил организовать Мингорисполком у Дворца спорта. Единственно условие, которые выдвинули организаторы праздника, вытекает из его названия - для участия необходим велосипед. В этом случае можно будет принять участие в масштабном велопараде, который стартует в 15:00 и ради которого городским властям даже придётся на три часа перекрыть один из центральных проспектов Минска.

Один из центральных проспектов Минска в разгар дня решили перекрыть на три часа. Когда и где?

Помимо мастер-классов, заездов на беговелах и семейной велоэстафеты пришедшим ко Дворцу спорта также пообещали концерт таких белорусских исполнителей, как Руслан Алехно и Никита Белько. Праздничные мероприятия запланированы там на весь день - с 10:00 до 18:00.

Обучающая встреча с ПСО “Ангел”

Обучающую встречу для детей и их родителей 1 июня решили провести организаторы поисково-спасательного отряда “Ангел”. Для участия необходимо пройти простую, но обязательную процедуру регистрации (контакты и подробности - по ссылке). Сама встреча стартует в 9:30 на экотропе “Медвежино”.

Участникам встречи пообещали рассказать, что необходимо брать с собой в лес, как не заблудиться в лесу и в городе и как действовать, если всё же потерялся.

Фото иллюстрационное: onliner.by

Дни открытых дверей на “Беларусьфильме” и МТЗ

В этим выходные сразу два знаковых предприятия страны объявили у себя День открытых дверей. Так, 1 июня с 10:00 до 14:00 национальная киностудия ” Беларусьфильм ” пригласила минчан и гостей столицы всей семьёй посетить их музей и один из съёмочных павильонов, где пообещали организовать тематические фотозоны. В кинозале студии также запланированы показы фильмов:

10:30 – сборник мультфильмов,

12:30 – новый художественный фильм режиссёра Кирилла Халецкого «Киношники».

В свою очередь Минский тракторный завод пригласил всех желающих на День открытых дверей в воскресенье, 2 июня. Для посетителей впервые пообещали открыть двери кузнечного цеха, а для детей организовать катание на тракторном паровозике и собственно на тракторах BELARUS. Подробнее с праздничной программой, которая распланирована минимум до 15:00, можно ознакомиться по ссылке.

Фото иллюстрационное

Танцевальный флешмоб и шоу мыльных пузырей

Безусловно, 1 июня массовые мероприятия для детей организуют практических во всех столичных парках и развлекательных центрах, по там родителям, понятное дело, придётся раскошеливаться. Но если вам хочется порадовать любимое чадо и как-то поощрить за успехи в завершившемся школьном году, можете сводить его в минский Ботанический сад , где в этом году пообещали увлекательные анимационные шоу-программы, шоу мыльных пузырей, танцевальный флешмоб и множество зон творчества и мастер-классов.

Стоимость входных билетов в Ботанический сад следующая:

взрослый – 12 рублей,

дети старше 3 лет, пенсионеры и студенты – 6 рублей,

многодетные семьи: дети – бесплатно, взрослые – 12 рублей,

дети до 3 лет и инвалиды – бесплатно.

Не менее увлекательную программу на 1 июня запланировали и в Минском зоопарке - с интерактивными площадками, мастер-классами, тематическими фото-зонами и розыгрышами призов!

Билеты в зоопарк в этом году стоят 15 рублей, а бесплатный вход предусмотрен для детей до 5 лет.