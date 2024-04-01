Минобразования утвердило график проведения ЦТ в 2024 году

Опубликовано: 01.04.2024 16:01 , Обновлено: 01.04.2024

В Министерстве образования сегодня, 1 апреля, утвердили даты проведения централизованного тестирования в 2024 году. Так, вступительные испытания для абитуриентов должны пройти с 27 мая по 6 июня. Зарегистрироваться на ЦТ необходимо в период с 9 по 22 апреля.

График проведения ЦТ установлен согласно Постановлению Министерства образования №28 от 12 марта 2024 года. Абитуриентам предстоит сдать:

белорусский язык – 30 мая;

– 30 мая; русский язык – 30 мая;

– 30 мая; обществоведение – 27 мая, 6 июня;

– 27 мая, 6 июня; математика – 27 мая, 3 июня;

– 27 мая, 3 июня; биология – 27 мая, 3 июня;

– 27 мая, 3 июня; иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 27 мая, 3 июня;

– 27 мая, 3 июня; химия – 27 мая, 6 июня;

– 27 мая, 6 июня; физика – 27 мая, 6 июня;

– 27 мая, 6 июня; история Беларуси – 27 мая, 6 июня;

– 27 мая, 6 июня; география – 27 мая, 3 июня;

– 27 мая, 3 июня; всемирная история (новейшее время) – 27 мая, 3 июня.

Также в Министерстве образования Беларуси утвердили резервные дни для проведения ЦТ:

19 июня — по всем предметам;

23 июня — вторая дата для сдачи ЦТ по русскому и белорусскому языкам;

21 июня — по остальным предметам.

Для прохождения ЦТ в резервные дни абитуриенты должны пройти регистрацию с 10 по 14 июня . Сертификаты с результатами прохождения ЦТ в Минобразования пообещали выдавать с 1 июля.

Ранее Telegraf.news писал, что Министр образования Беларуси Андрей Иванец сообщил о том, что в 2024 году абитуриенты, которые нарушили правила проведения централизованного экзамена (ЦЭ), смогут пересдать испытание в августе, а не в следующем году, как было раньше.

«Мы сделали небольшой шаг навстречу тем ребятам, которые нарушили инструкцию при сдаче централизованного экзамена: были задержаны комиссией за списывание, использование мобильных телефонов. В этом году такие ребята смогут сдать централизованный экзамен 19 и 21 августа. В прошлом году они имели право сдать его только через год», — рассказал Иванец.

Эти дни предусмотрели не только для «нарушителей», но и для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЦЭ в установленные и резервные дни.

Иванец рассказал, что абитуриенты-«нарушители» в Беларуси смогут пересдать ЦЭ в этом же году