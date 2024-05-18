Мингорисполком пообещал сократить период отключения горячей воды. На сколько?

Опубликовано: 18.05.2024 14:44 , Обновлено: 27.05.2024

Мингорисполком пообещал, что в этом году сроки отключения горячей воды в рамках подготовки к отопительному сезону станут меньше. Правда, радостная новость коснётся лишь жителей столицы.

Генеральный директор РУП “Минскэнерго” Павел Горудко отметил, что продолжительность отключения горячего водоснабжения в Минске уже стала на порядок меньше: если в 2020 году показатель составлял в среднем 13,4 суток, то в 2023 году — 10,3. Теперь же белорусские власти пообещали, что греть тазики и кастрюли минчанам придётся не более 10 дней, передало информагентство “БелТА”.

Отключать горячую воду начали в столице с 15 мая, а завершить работу планируется до 29 августа.

«Минскэнерго» опубликовало график отключения горячей воды в мае. Кому в столице готовить кастрюли и тазики?

Тем временем в РУП “Гродноэнерго” определили даты, когда у жителей Принеманья не будет горячей воды. График летних отключений для плановой проверки и ремонта теплосетей к новому отопительному сезону опубликовали на официальном сайте.

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