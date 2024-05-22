МАРТ поднял цены на алкоголь в Беларуси из-за "роста материальных затрат". На сколько?

Опубликовано: 22.05.2024 20:32 , Обновлено: 22.05.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси повысило минимальные цены на алкоголь. Причиной стали изменения ставок акцизов и "рост материальных затрат", сообщили в пресс-службе ведомства. Такое решение предусмотрено постановлением МАРТ №36 от 15 мая 2024 года.

Так, предельная минимальная отпускная цена (без НДС) на вина плодовые креплёные марочные, улучшенного качества и специальной технологии теперь составит 4,42 рубля за 0,7 литра крепостью 18%. На алкогольные напитки крепостью свыше 28% (за 0,5 литра крепостью 40%, без НДС) – 7,23 белорусских рубля.

Предельная минимальная отпускная цена на спирт-сырец этиловый из пищевого сырья для производства спирта этилового ректификованного (с нулевой ставкой акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) составит 23,38 рубля за 10 литров.

На спирт этиловый ректификованный для выпуска алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков (с нулевой ставкой акциза), лекарственных средств (без учета акциза), на условиях франко-отправления (без НДС) – 26,52 рубля за 10 литров.

На спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учётом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) ставка определена в размере 98,22 рубля за 10 литров, рассказали в МАРТ.

Ранее Telegraf.news писал, что Министр антимонопольного регулирования и торговли объяснил, почему цена на один и тот же продукт в магазинах могут отличаться, причём даже в пределах одной торговой точки. В свою очередь замминистра экономики Андрей Картун рассказал о “шоковой составляющей” цен и инфляции.

В МАРТ объяснили, почему отличаются цены на один и тот же товар в белорусских магазинах