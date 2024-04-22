Плюс 10 рублей? Министр ЖКХ рассказал, когда белорусам поднимут стоимость коммуналки

Опубликовано: 22.04.2024 07:40 , Обновлено: 22.04.2024

Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило предупредил белорусов о предстоящем повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Глава ведомства рассказал, когда и на сколько могут "потяжелеть жировки".

В комментарии телеканалу СТВ Трубило пояснил, что максимально допустимое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси “четко регламентировано” одним из президентских указов. В нём прописано, что в течение года этот вид услуг может вырасти в цене не более чем на 0,5 базовой величины, то есть на 20 рублей (сегодня одна базовая равняется 40 рублям).

Поскольку в предыдущий раз тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышали в январе, примерно на 0,26 базовой, можно предположить, что по законодательству следующее повышение не может превысить те же 0,24 базовой величины, то есть составит не более 10 рублей .

По словам Трубило, решение об очередном повышении цен на ЖКУ с конкретными цифрами правительство Беларуси должно принять “ближе к июню”.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что в январе и феврале 2024 года только жителям столицы государство выплатило более 96 тысяч рублей субсидий на оплату услуг ЖКХ. Об этом рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве. В Беларуси поддержку малообеспеченным слоям населения оказывают с 1 октября 2016 года. Однако рассчитывать на неё могут не все.

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Отметим, что в случае задолженности по коммунальным платежам сотрудники ЖКХ совместно с милицией устраивают рейды по домам должников, а в некоторых городах Беларуси должникам угрожают сообщить о долге перед ЖКХ на место работы, учебы, службам безопасности банков, СМИ.

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