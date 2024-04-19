Совмин решил по-новому выплачивать премии руководителям белорусских предприятий. Кому разрешили добавить 150% оклада?

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Опубликовано: 19.04.2024 16:24 , Обновлено: 19.04.2024

Совет министров решил изменить некоторые правила оплаты труда руководителей (и их заместителей) белорусских предприятий, которые подчиняются правительству. Так, с 1 июня 2024 года руководству госконцернов по новым правилам начнут начислять премии за выполнение целевых показателей и показателей госпрограмм.

Согласно постановлению Совмина №284, опубликованному 19 апреля на Национальном правовом интернет-портале, удельный вес таких премий должен составлять не менее 80% от её общего размера. При этом общий размер премий для руководителей разных концернов предусмотрен свой:

для высшего руководства Белорусского государственного концерна по нефти и химии - не более 150% оклада,

для высшего руководства других концернов — не более 100%.

При этом решение о повышении или снижении размера премии руководителям концернов, согласно утвержденному документу, должны принимать лично заместители премьер-министра, которые курируют данные концерны. Руководители, в свою очередь, могут принимать решение о повышении или снижении размера премии своим замам, но также по предварительному согласованию с вице-премьером.

Отметим, что согласно предыдущей редакции положения об условиях оплаты труда руководителей белорусских государственных предприятий премии руководителям полагались за выполнение прогнозного показателя по уровню рентабельности продаж. Причём их размер не превышал 30% от оклада. Также были предусмотрены законодательством премии в случае выполнения других показателей — но не более, чем в 10% от оклада за каждый показатель.

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В новом постановлении также предусмотрено повышение тарифных коэффициентов, которые применяются для расчета окладов топ-менеджеров белорусских концернов. Если раньше для руководителей он составлял 8,4, то с 1 июня он составит 8,82, для первого заместителя - вырастет с 7,7 до 8,09, для заместителя - с 7,1 до 7,46.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Бартош пообещал в 2024 году уделить «особое внимание» сохранению «соотношения по заработной плате между руководителем и главным специалистом», потребовав от руководителей аграрных хозяйств прежде, чем повышать зарплату себе, поднять её и своим работникам.

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