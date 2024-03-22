«Каждый должен сделать выбор» - HBO показала два трейлера «Дома Дракона» и назвала дату премьеры второго сезона

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Опубликовано: 22.03.2024 14:37 , Обновлено: 22.03.2024

Компания HBO озвучила дату выхода второго сезона сериала "Дом дракона", снятого по книгам американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина. В рамках промо-кампании, предшествующей выпуску продолжения приквела "Игры престолов", компания 21 марта выпустила сразу два трейлера, предложив фанатам сделать выбор между двумя ветвями дома Таргариенов.

“Каждый должен сделать выбор” - таков девиз, выбранный компанией HBO для второго сезона сериала “Дом Дракона”, который на прошлой церемонии “Золотого глобуса” получил награду в категории “Лучший драматический сериал”.

Компания одновременно показала зрителям “зеленый” трейлер - для тех, кто в противостоянии двух претендентов на Железный трон поддерживает принца Эйгона Таргариена, и “чёрный” трейлер - для сторонников принцессы Рейниры.

https://youtu.be/gnxB9xZByyQ

На официальной страничке сериала в соцсети X (бывший Twitter) указано, что премьера нового сезона “Дома драконов” запланирована 16 июня 2024 года. Как ожидается, в нём будет всего восемь эпизодов (в первом было 10 серий), в которых раскроют все события, предшествовавшие легендарному “Танцу драконов” — кровопролитной гражданской войне между Рейенирой и Эйегоном Таргариенами.