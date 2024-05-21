Кому из минчан отключат горячую воду в июне? Коммунальщики опубликовали календарь и список адресов

Опубликовано: 21.05.2024 16:16 , Обновлено: 21.05.2024

В середине мая в некоторых регионах столицы уже начали отключать горячую воду. Те, кого это не коснулось, должны быть наготове: «Минскэнерго» и «Минскоммунтеплосеть» опубликовали график работ в июне 2024 года. При этом в Мингорисполкоме пообещали, что в этом году сроки отключения горячей воды станут меньше.

Так, генеральный директор РУП «Минскэнерго» Павел Горудко отметил, что продолжительность отключения горячего водоснабжения в Минске уже стала на порядок меньше: если в 2020 году показатель составлял в среднем 13,4 суток, то в 2020 году — 10,3. Теперь же белорусские власти пообещали, что греть тазики и кастрюли минчанам придётся не более 10 дней, [link href=“https://www.belta.by/regions/view/period-otkljuchenija-gorjachej-vody-v-minske-sokratjat-do-10-dnej-635170-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] информагентство «БелТА».

Между тем, летом в Минске горячую воду решили планово отключать с 3 июня — предприятия «Минскэнерго» и «Минскоммунтеплосеть» уже опубликовали списки адресов.

Так, с 4 июня “тёпленькую” отключат по адресам:

б. Мулявина, 3, 5, 7;

пер. Инструментальный, 3, 4, 6, 9, 11а, 15, 17;

пер. К.Чорного, 1, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 11;

пер. Калининградский, 6, 7а, 7а к.1, 8, 12, 13, 20а;

пер. Козлова, 29;

пер. Краснозвездный, 12, 12а, 14, 17;

пр. Независимости, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 50, 52,54, 56, 58, 58а, 58б, 60, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 83, 84.к2, 85, 85б, 85в, 85/10, 85/11, 87,87А, 89, 91а, 91б, 91в, 93, 93а;

ул. Академическая, 1, 3, 7, 8, 9, 9к.1, 10, 11б, 12, 13, 15к1, 15к.2, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 24 к.1, 25, 26, 28, 27, 30;

ул. Аранская, 1, 9, 11, 13, 18, 24;

ул. Б.Хмельницкого, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9к.1, 10, 10а, 12;

ул. Ботаническая, 16;

ул. Володарского, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24;

ул. Восточная, 33;

ул. Гикало, 1, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10;

ул. Золотая горка, 6, 6а, 8, 8б, 10,12, 14, 16, 16а, 17, 18 к.1, 18 к.2, 20;

ул. К.Чорного, 3, 4а, 5а, 8, 8а, 9, 9б, 10а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 24а, 28, 30, 34;

ул. Калинина, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15а, 17, 19а;

ул. Карастояновой, 2а;

ул. Карла Маркса, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 14а, 14а к1, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 22в, 24, 25, 27, 29, 30, 31 32;

ул. Каховская, 74;

ул. Кирова, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Комсомольская, 29, 33, 34, 36а;

ул. Корш-Саблина, 5, 9, 11;

ул. Краснозвёздная, 9;

ул. Кульман, 40;

ул. Л.Беды, 2б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11к.1, 13, 19, 21, 27;

ул. Ленина, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 27, 28, 30, 46, 50;

ул. М.Богдановича, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 120Б, 122, 124, 126, 128, 130, 153, 153б, 153в, 155;

ул. Макаенка, 23;

ул. Маяковского, 1, 2в;

ул. Мержинского, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10;

ул. Некрасова, 17, 19, 21, 24к1, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 33к.2, 35 к.1, 35 к.2, 39, 47, 51, 73, 75, 110а, 112а;

ул. Октябрьская, 2, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 10к2, 10а, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 19, 19б, 23, 23а;

ул. П.Бровки, 3к.1, 3к.2, 3к.3, 3к.4, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12к.1, 12к.2, 12к.3, 13, 14, 15, 15б, 15к.10, 17, 18, 19, 19а, 19б, 21к.1, 21к.2, 27;

ул. Платонова, 22, 24, 28, 34к.1, 36, 39, 41, 43, 45, 49;

ул. Свердлова, 3,7;

ул. Смолячкова, 9, 16;

ул. Сурганова, 1к.1, 1к.2, 2, 2а, 2в, 3, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9к.1, 11, 11к.2, 13, 13а, 14, 14а, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28в, 29, 30, 31, 43, 47б 52, 56, 58, 60к.1, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88;

ул. Толбухина, 2, 3, 3а, 5, 5а, 9а, 11, 13;

ул. Ульяновская, 8;

ул. Чернышевского, 3, 4а, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 13, 14;

ул. Энгельса, 26, 28, 30, 32а, 34, 34а;

ул. Я.Коласа, 28, 30, 32, 34, 34б, 36, 37.

C 5 июня “Минскэнерго” пообещало отключить горячее водоснабжение у жителей по улицам:

2-ой Прилукский пер., 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 11;

3-ий Короткий пер., 5;

Бетонный проезд, 1, 3, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33;

пр. Жукова, 3;

пр. Пушкина, 31к.1, 31к.2, 33.

ул. Бельского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59а, 60, 61, 65, 67, 69;

ул. Волоха, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59;

ул. Глаголева, 31, 37, 39, 39а, 41, 42;

ул. Гурского, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 56, 11, 11а, 15, 17;

ул. Д.Марцинкевича, 1, 2к.1, 2к.2, 4к.1, 4к.2, 6, 6к.2, 8, 11.

ул. К.Либкнехта 114, 116, 118, 120, 122, 128, 128в, 130;

ул. Карпова, 12, 16;

ул. Лермонтова, 47;

ул. Одоевского, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46к.2, 48, 50, 54а, 56, 58, 93, 95, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 113, 115а, 115б, 115в.

ул. Пономаренко, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 35а, 43, 52, 54, 56;

ул. Прилукская, 42, 44, 46;

ул. Притыцкого, 27, 35.

ул. Р.Люксембург, 205;

ул. Тышкевичей, 1;

ул. Харьковская, 71;

ул. Я.Мавра, 1, 1а, 3, 5, 10, 12, 14, 16к.1, 16к.2, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 66а, 68.

[info_b]С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте “Минскэнерго” и на сайтепредприятия «Минскоммунтеплосеть».[/info_b]

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