В Беларуси подняли тарифы ЖКУ задним числом. На сколько процентов?

Опубликовано: 02.02.2024 19:32 , Обновлено: 06.02.2024

Александр Лукашенко 2 февраля подписал указ №41 о повышении части тарифов ЖКУ с 1 января 2024 года. Вторую часть решили повысить с 1 июня этого года.

[inf]“Жировки” белорусам за январь ещё не приходили, а значит уже точно за первый месяц 2024 года суммы там будут рассчитаны по новым тарифам.[/inf]

В пресс-службе президента Беларуси сообщили, что после повышения стоимость тарифов ЖКУ для “типовой двухкомнатной квартиры с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в 2024 году на Br20 (0,5 базовой величины)”.

Чиновники рассказали, что после повышения “жировка” для такой “типовой двухкомнатной квартиры” в отопительный период будет составлять примерно 173,15 рубля в месяц (в 2023 году было 153 рубля). Таким образом коммуналка вырастет на 13,17%. А в остальное время, когда отопление отключено, - 132,86 рубля.

Ранее в МинЖКХ говорили, что под такой типовой квартирой понимают двушку на 48 квадратных метров с двумя проживающими гражданами.

Уже есть информация, что указ повысил задним числом с 1 января все коммунальные услуги, за исключением отопления и нагрева воды. И только летом, с 1 июня, тарифы должны вырасти на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения.

[inf]С указом “О регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства” можно ознакомиться [link href=“https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2024/41uk.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link]. [/inf]

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси в конце декабря 2023 года — начале января 2024 года власти отказались от традиционного повышения тарифов. На сайте министерства ЖКХ в соответствующем разделе был опубликован только указ от 30 декабря 2022 года, который устанавливал тарифы на 2023 год.

В Беларуси «забыли» повысить тарифы ЖКХ. Как будут считать с января 2024 года?