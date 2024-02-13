В МНС рассказали, за что начислили одному белорусу 4,5 млн рублей подоходного

Опубликовано: 13.02.2024 14:04 , Обновлено: 13.02.2024

Самый большой подоходный налог, который выставили физическому лицу за 2023 год, составил 4,5 млн. рублей. Об этом изданию «СБ. Беларусь сегодня» рассказали в МНС. Что это был за доход, на который получился такой налог?

«Ежегодно есть определенная категория плательщиков, которые получают высокие доходы, декларируют их и оплачивают с них налог. Бывают случаи, когда кто-то совершает разовую сделку. Например, в нашей практике были продажи акций крупной американской компании за сумму, которая исчислялась миллионами долларов, и физическое лицо добросовестно задекларировало и оплатило подоходный налог, – рассказала начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения МНСЮлия Волкогонова.

По ее словам, максимальная сумма налога, который выставили к уплате физлицу за 2023 год, составила 4,5 млн. рублей. Столько белорусу надо уплатить с дивидендов, полученных из-за границы.

[inf]Дивиденды – это часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении.[/inf]

Напомним, что в Беларуси ввели повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Теперь он составляет 25% вместо 13%. Так как изменение вступило в силу с 1 января, то платить по повышенной ставке подпадающие под него физлица будут с доходов, полученных в 2024 году. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

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Также напомним, что задекларировать доходы за 2023 год нужно до 1 апреля нынешнего. Поэтому рекорд по посчитанному подоходному налогу может быть еще и обновлен.

Ранее Телеграф писал, как заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая сообщила, что от предприятий, организаций, ИП и физических лиц в 2024 году в государственный бюджет нужно привлечь больше денег. И рассказала, что и для кого изменится.

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