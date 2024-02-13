В МНС рассказали, за что начислили одному белорусу 4,5 млн рублей подоходного
Самый большой подоходный налог, который выставили физическому лицу за 2023 год, составил 4,5 млн. рублей. Об этом изданию «СБ. Беларусь сегодня» рассказали в МНС. Что это был за доход, на который получился такой налог?
«Ежегодно есть определенная категория плательщиков, которые получают высокие доходы, декларируют их и оплачивают с них налог. Бывают случаи, когда кто-то совершает разовую сделку. Например, в нашей практике были продажи акций крупной американской компании за сумму, которая исчислялась миллионами долларов, и физическое лицо добросовестно задекларировало и оплатило подоходный налог, – рассказала начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения МНСЮлия Волкогонова.
По ее словам, максимальная сумма налога, который выставили к уплате физлицу за 2023 год, составила 4,5 млн. рублей. Столько белорусу надо уплатить с дивидендов, полученных из-за границы.
[inf]Дивиденды – это часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении.[/inf]
Напомним, что в Беларуси ввели повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Теперь он составляет 25% вместо 13%. Так как изменение вступило в силу с 1 января, то платить по повышенной ставке подпадающие под него физлица будут с доходов, полученных в 2024 году. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.
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Также напомним, что задекларировать доходы за 2023 год нужно до 1 апреля нынешнего. Поэтому рекорд по посчитанному подоходному налогу может быть еще и обновлен.
Ранее Телеграф писал, как заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая сообщила, что от предприятий, организаций, ИП и физических лиц в 2024 году в государственный бюджет нужно привлечь больше денег. И рассказала, что и для кого изменится.
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