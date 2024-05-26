В Минске милиция изменила правила продажи алкоголя в рамках «социального эксперимента». Кому не продадут с 1 июня?

Опубликовано: 26.05.2024 07:56 , Обновлено: 26.05.2024

Столичная милиция объявила о проведении социального эксперимента: в течение месяца - с 1 по 30 июня - в одном из районов города магазинам и АЗС запретят продавать алкоголь нетрезвым покупателям. Начать решили с Октябрьского района Минска, но в случае успеха эксперимента, эксперимент пообещали масштабировать до всего города.

Как пояснили в Октябрьском РУВД, новые правила продажи алкогольных напитков пока будут действовать лишь в 15 торговых объектах, а также на всех АЗС в районе. Продавцов и охранников уже проинструктировали, чтобы те были готовы к “конфликтным ситуациям” и оперативно использовали тревожную кнопку, сообщило агентство “Минск-Новости”.

Как пояснил начальник Октябрьского РУВД Александр Гильдюк, удачным совместный социальный эксперимент районной администрации и милиции будет признан в том случае, если в течение июня криминогенная ситуация улучшится. В этом случае список торговых объектов, участвующих в нём, пообещали расширить, в том числе, на другие районы Минска.

По словам Гильдюка, пока нынешняя профилактическая работа по предотвращению случае “пьяной преступности”, то есть правонарушений, совершённых людьми в состоянии алкогольного опьянения, “не приносит желаемого результата”. По его словам, алкоголь остаётся основной причиной таких уголовно наказуемых преступлений, как хулиганство, кражи, грабежи, убийства и домашнее насилие.

“Чтобы сократить долю таких нарушений, стараемся наряду с использованием традиционных методов искать новации. Поэтому, если этот эксперимент даст результаты, закрепим его надолго. Возможно, что и в рамках всего Минска”, — заявил начальник Октябрьского РУВД.

Кто попадёт в “чёрный список” социального эксперимента?

Исходя из заявления представителя правоохранительных органов, вычислять тех, кто попадает в “чёрный список” социального эксперимента, придётся непосредственно продавцам. Они получат право отказывать в продаже алкоголя, ориентируясь на “внешние признаки алкогольного опьянения”. В их числе в милиции назвали следующие:

шатающаяся походка покупателя,

неопрятный внешний вид,

перегар.

Покупателям с такими признаками продавец может отказать в “добавке”, а если тот надумает возмущаться, объяснять суть “социального эксперимента” ему, видимо, будут уже в милиции.

Ранее Telegraf.news рассказал, что большинство белорусских регионов определилось с так называемыми “Днями трезвости”, когда в розничной торговле ограничат продажу алкоголя. В ближайшее время белорусов ждёт как минимум один такой день, когда купить алкогольную продукцию нельзя будет практически по всей стране. Впрочем, некоторые исключения в нормативных актах местных исполкомов всё-таки предусмотрены.

Белорусские регионы назвали дату, когда на сутки запретят продавать алкоголь. Для кого пообещали сделать исключение?