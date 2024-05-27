Совмин обязал Беларусбанк возвращать в бюджет средства семейного капитала. В каком случае?

Опубликовано: 27.05.2024 18:49 , Обновлено: 28.05.2024

Совет Министров Беларуси своим постановлением № 364 изменил некоторые вопросы предоставления семейного капитала. Так, среди нововведений - обязанность Беларусбанка вернуть в республиканский бюджет средства семейного капитала (с процентами) при выявлении неправомерного его назначения.

Этот банк также должен определять сроки возвращения средств капитала, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты. Согласно постановлению, семьи, которые воспитывают четверых и более детей и которым по каким-либо причинам не назначили семейный капитал после рождения третьего ребенка, могут выбирать, по дате рождения кого из детей (третьего или последующего ребенка) определять размер семейного капитала.

При досрочном распоряжении семейным капиталом белорусы теперь могут обращаться в банк для перечисления средств на медуслуги в течение двух лет со дня подачи в исполком заявления о досрочном распоряжении. При этом договор на получение услуг с государственной организацией здравоохранения должен быть заключен в течение одного года со дня выдачи заключения врачебно-консультационной комиссии (ВКК) о нуждаемости в получении медуслуг.

Неиспользованные средства семейного капитала, согласно документу, возвратят на депозитные счета граждан в течение 10 рабочих дней, а для улучшения жилищных условий - в течение трех месяцев. Также Совмин обязал рай(гор)исполкомы контролировать использование гражданами семейного капитала по всем направлениям.

Кроме того, документ отменил шестимесячный срок для открытия белорусами вклада (депозита) «Семейный капитал».

Само постановление пока не опубликовали, но известно, что основные его положения вступят в силу 28 мая 2024 года.

Подробнее об изменениях в вопросах предоставления семейного капитала можно узнать на сайте Минтруда и соцзащиты.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Беларуси ввели дополнительные ограничения на досрочное использование семейного капитала, который положен тем, кто воспитывает троих и более детей. Среди прочего президент Александр Лукашенко запретил своим указом отчуждать жилье, приобретенное семьей с привлечением средств семейного капитала, как минимум в течение пяти лет с момента регистрации права собственности.

Новый указ ограничил досрочное использование белорусами семейного капитала. В каких случаях?