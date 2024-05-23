МНС Беларуси с 1 июня повысило цены на сигареты. Какие станут дороже почти на 2 рубля?

Опубликовано: 23.05.2024 20:51 , Обновлено: 23.05.2024

Министерство по налогам и сборам Беларуси объявило об очередном повышении цен на сигареты. Ожидается, что с 1 июня некоторые марки станут дороже почти на 2 рубля. Это уже пятое повышение цен с начала 2024 года.

Так, например, продукция Гродненской табачной фабрики «Неман» — торговые марки Pall Mall Superslims Azure и Rothmans — станут дороже на 15 и 10 копеек соответственно. ООО “Табак-инвест” пообещал увеличить стоимость отдельных позиций линейки Camel, а также Pall Mall Superslims Azure, Richmond Compact Special Blue и Sobranie Caster также на 10-15 копеек.

Кроме того, в МНС Беларуси сообщили, что на 10 копеек дороже станут ввозимые виды сигарет компании «Сентони ПРО», а именно: Camel Yellow, Blue, Compact, Compact Blue, Richmond Compact Special Blue и Sobranie Caster. На 15 копеек станут выше ценники на Pall Mall Superslims Azure, а вот новые сигареты Lucky Strike Aroma Ruby с 1 июня обойдутся в 5,8 белорусских рубля.

Рекордное повышение, сразу на 1,7 рубля, затронет торговую марку Vogue, которую в страну импортирует предприятие «Беларусьторг». С 1 июня 2024 года за одну пачку этих сигарет придётся заплатить 7,20 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что к табачным изделиям приравниваются электронные системы курения, жидкости для заправки, а также “системы для потребления табака”. Какие места лучше обходить стороной, если хочешь покурить, но при этом не нарваться на штраф до 160 рублей?

Штраф до 160 рублей. В МВД Беларуси рассказали, можно ли курить электронные сигареты в автобусах и на остановках