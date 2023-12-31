Зарплаты, налоги, пенсии и штрафы. Что еще изменится для белорусов в 2024 году?

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Опубликовано: 01.01.2024 00:00 , Обновлено: 31.12.2023

В 2024 году всех белорусов ожидает ряд значительных изменений. Они коснутся различных сфер — политической, экономической и социальной. Например, должны вырасти зарплаты, пенсии, ставки по налогам. Новшества появились и в трудовом законодательстве. Собрали основные изменения.

Рост зарплат

Номинальная заработная плата в 2024 году должна вырасти на 11,7%. Об этом заявил первый замминистра экономики Беларуси Юрий Чеботарь.

Таким образом, с учетом запланированной инфляции в 6%, реальная зарплата должна вырасти на 5,7%. Но есть нюанс.

«По бюджетным составляющим (зарплата для работников бюджетной сферы, пенсии, иные трансферты) – в меру финансовых возможностей государства», — уточнили в Минэкономики Беларуси.

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Также Совет министров с 1 января 2024 года повысил минимальную зарплату . Она составит 626 рублей. По сравнению с январем 2023 года – плюс 72 рубля, или 13%.

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По закону, минимальная заработная плата – величина в денежном выражении, которая определяет самую низкую границу оплаты труда в стране. Меньше этой законодательно установленной суммы работодатель предлагать зарплату не имеет права. Не действует это правило лишь для договора подряда.

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Зарплата 2 раза в месяц

С 1 января 2024 года работодатели обязаны будут выплачивать заработную плату белорусам как минимум 2 раза в месяц. Это прописано в обновленном Трудовом кодексе (ТК).

Также, согласно изменениям, нанимателям разрешили удерживать из зарплаты сотрудников стоимость питания.

Повышение пенсий

Согласно указу Александра Лукашенко «О повышении пенсий», с 1 февраля 2024 года повышаются все виды трудовых пенсий:

по возрасту;

за выслугу лет;

по инвалидности;

по случаю потери кормильца.

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Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, в результате перерасчета размер трудовой пенсии должны повысить в среднем на 10%.

По предварительной оценке средний размер пенсии по возрасту в феврале 2024 г. должен составить 811 рублей и увеличится на 21% по отношению к февралю 2023 г.

[info_b]Стоит отметить, что размер пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.[/info_b]

В 2024 году в среднем пенсии по возрасту планируют повысить на 15%, об этом ранее заявляла глава Минтруда Ирина Костевич.

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Изменения выплат пенсий

Также, согласно Закону «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат», с июля 2024 года большинство белорусских пенсионеров должны будут перевести на выдачу пенсий на банковские карты или через банки.

Это коснется пожилых людей:

проживающих в Минске,

городах областного подчинения,

районных центрах.

Но есть исключения — для белорусов старше 70 лет, инвалидов I и II группы. Жители сельской местности также смогут получать пенсию, пособие через почту или банк – по выбору получателя.

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Повышение ставок налогов. Налог на квартиру, транспортный налог

В 2024 году вступят в силу изменения в Налоговый кодекс. Как заявляла заместитель министра по налогам Беларуси Элла Селицкая, в документе заложено повышение ставки всех налогов на 7,5%.

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Согласно изменениям, повысят средние ставки земельного налога , по которым в качестве налоговой базы применяется их площадь, по всем оценочным зонам.

С 1 января 2024 года вырастет и расчетная стоимость одного квадратного метра, соответственно и сумма налога на первую квартиру . Например, в Минске расчетная стоимость “квадрата” жилого помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме вырастет до 968 рублей. В областных городах и Минском районе — до 806 рублей. В крупных городах — 710 рублей.

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Чтобы рассчитать сумму налога, нужно:

умножить стоимость квадратного метра на площадь квартиры; умножить на коэффициент 0,001 (0,1%).

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Повышаются и ставки транспортного налога — как для физических лиц, так и для организаций. Напомним, что сумма зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства.

Фото: 1pinsk.by

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Также власти ввели ставку подоходного налога в размере 25% для физических лиц, чьи доходы превышают 200 тыс. рублей в год. Это касается доходов от дивидендов, трудовых и гражданско-правовых договоров.

[info_b]Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Кредиты на жилье

Два крупных белорусских банка — “Беларусбанк” и “Приорбанк” — объявили о “заморозке” процентных ставок по кредитам на покупку или строительство недвижимости на весь 2024 год.

Это коснется только действующих клиентов банка, которые заключили кредитные договоры до определенной даты, а не тех, кто лишь задумывается о приобретении жилья в кредит.

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Увеличение базовой и штрафов

Фото иллюстрационное: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

С 1 января 2024 базовая величина (БВ) в Беларуси составит 40 рублей (ранее 37 руб.). Это означает повышение штрафов на 8,11%.

Также от этой величины зависят:

некоторые социальные выплаты;

пошлина и налоги;

премии в госорганизациях;

штрафы в ГАИ и не только (КоАП);

арендная плата;

и другое.

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Выборы

25 февраля 2024 года в Беларуси должен пройти “Единый день голосования”. Избираться будут депутаты Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва и местных Советов депутатов двадцать девятого созыва.

4 апреля 2024 года пройдут выборы членов Совета Республики, затем – делегатов “Всебелорусского народного собрания” от субъектов гражданского общества и местных Советов депутатов.

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Выплаты больничных по-новому

С 1 июля 2024 года в Беларуси должны будут начать выплачивать больничные и пособия по новым правилам. Согласно решению Совета министров, минимальный размер больничных теперь будут рассчитывать из размера минимальной заработной платы (МЗП), а не бюджета прожиточного минимума (БПМ).

Также правительство решило увеличить размер больничных для белорусов, работающих 10 лет и более — в размере 100% утраченного заработка. Если стаж менее 10 лет — в размере 80%.

Подробнее читайте по ссылке ниже.

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Дополнительные выходные дни

С 1 января 2024 года в Беларуси должен измениться порядок проведения диспансеризации взрослого и детского населения. Так сказано в соответствующем постановлении Министерства здравоохранения.

Чтобы работники могли проходить обследования, им надо предоставлять свободные от работы дни. Подробности читайте по ссылке.

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Изменения для выпускников школ

Фото: sb.by

Централизованный экзамен (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ) в 2024 году планируют провести в “единые сроки”. Об этом заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

«27 мая пройдет первый экзамен по предмету на выбор — ЦЭ и ЦТ. 30 мая — ЦЭ и ЦТ по белорусскому и русскому языкам, 3 июня — ЦТ для тех, кто планирует поступление в вузы», — рассказал он.

А что касается системы перевода баллов, то, по словам Иванца, она останется прежней. Однако, «каждый абитуриент, который будет сдавать ЦЭ или ЦТ, увидит в личном кабинете размещенную копию своей работы».

Есть и другие изменения, о которых Телеграф писал ранее.

Иванец объявил о проведении ЦЭ и ЦТ в Беларуси «в единые сроки». А что сказал о подсчете баллов?

Республиканский бюджет

Согласно Закону “О республиканском бюджете на 2024 год”, белорусские чиновники планируют, что доходы в госбюджет в 2024 году составят чуть более 39,9 млрд. рублей, тогда как расходы превысят 44,6 млрд. рублей.

Таким образом, дефицит бюджета составит порядка 4,7 млрд рублей.

Подробнее о том, сколько средств и на какие сферы выделили в 2024 году, читайте по ссылке.

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Эмбарго на западные продукты

Правительство Беларуси продлило постановление о “специальных мерах” в отношении товаров из недружественных стран до 31 декабря 2024 года. Таким образом в страну будет запрещено ввозить целый ряд продуктов из ЕС.

Тем не менее, список санкционных продуктов, запрещенных для ввоза в Беларусь не постоянный. Чиновники в него вносят те или иные изменения по мере необходимости.

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Белорусы на Олимпиаде в Париже

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета решил допустить белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году (июль-август). Но только в качестве индивидуальных атлетов в нейтральном статусе.

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Национальный олимпийский комитет Беларуси сообщил, кто и в каких видах спорта может поехать на соревнования. По их данным, это 4 человека.

Две олимпийские лицензии в сентябре 2023 года получили представительница женской борьбы Ванесса Колодинская и представитель греко-римской борьбы Абубакар Хаслаханов, занявшие, соответственно, второе и пятое места на Чемпионате мира в Белграде. Также на Олимпийские игры в 2024 году должна поехать пловчиха Анастасия Шкурдай, завоевавшая серебро на этапе Кубка мира в Будапеште, и представитель академической гребли Евгений Золотой, добывший путевку в Париж на мировом форуме в Сербии.

Тем временем Международный олимпийский комитет сообщил, что лицензии для участия в Олимпиаде получили пятеро белорусских спортсменов. Однако имен не назвал.

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Белорусская вакцина от гриппа?

А еще в 2024 году в Национальной академии наук Беларуси пообещали изготовить собственную вакцину против гриппа. По словам директора Института биофизики и клеточной инженерии Андрея Гончарова, “она будет четырехвалентная, то есть будет содержать два штамма гриппа А и два штамма гриппа В”.

“В отличие от большинства препаратов, которые сегодня применяются в нашей стране, вирус будем выращивать не на куриных эмбрионах, а на культурах клеток. Это предупредит одно из основных противопоказаний для вакцинации – аллергию к белку яиц альбумину», – рассказывал он.

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