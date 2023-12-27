Головченко продлил эмбарго на западные продукты в Беларуси на год

Опубликовано: 27.12.2023 08:13 , Обновлено: 27.12.2023

Правительство Беларуси 26 декабря продлило постановление о "специальных мерах" в отношении товаров из недружественных стран до 31 декабря 2024 года. Подписал документ премьер Роман Головченко. Таким образом в Республику будет запрещено ввозить целый ряд продуктов из ЕС.

Тем не менее, список санкционных продуктов, запрещенных для ввоза в Беларусь не постоянный. Чиновники в него вносят те или иные изменения по мере необходимости. Так, Совмин Беларуси убрал в апреле 2022 года некоторые продукты из списка товаров, которые с 1 января 2022 года нельзя было ввозить из «недружественных» западных стран.

Все началось 7 декабря 2021 года, когда в правительстве сообщили, что с 1 января в Беларуси начинают действовать контрсанкции и будут действовать на протяжении 6 месяцев. Обо всем этом говорится постановлении правительства от 6 декабря 2021 г № 700. Чиновники из правительства запретили возить мясо, колбасу, жир, фрукты и орехи из стран, которые до этого ввели санкции против властей Беларуси.

Ранее Совет министров Беларуси сократил список так называемых “неотчуждаемых” компаний, то есть компаний, которые принадлежат иностранцам “из недружественных стран” и которым запретили продавать свои акции. В обновлённом перечне указаны 1795 компаний, тогда как полгода назад их было 1849, то есть список сократился на 54 позиции.

Совмин разрешил владельцам из «недружественных стран» продать 54 белорусских компаний

В то же время, в Польше подвели итоги экспорта яблок в мае 2023 года. Ещё в апреле там надеялись на поставки в Беларусь из-за снятия Совмином Беларуси эмбарго в конце апреля. Однако статистика показала, что рост произошел не только за счёт Беларуси.

Новость Телеграф