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Крупные белорусские банки «заморозили» проценты по кредитам на жилье на весь 2024 год. Но не для всех

Крупные белорусские банки «заморозили» проценты по кредитам на жилье на весь 2024 год. Но не для всех
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Под Новый год два крупных белорусских банка - "Беларусбанк" и "Приорбанк" - объявили о "заморозке" процентных ставок по кредитам на покупку или строительство недвижимости на весь 2024 год. Впрочем, это коснётся только действующих клиентов банка, которые заключили кредитные договоры до определенной даты, а не тех, кто лишь задумывается о приобретении жилья в кредит.

Так, в пресс-службе “Беларусбанка” сообщили, что до конца 2024 года не будут изменяться ставки по кредитам, оформленным до 31 мая 2022 года. Для этих договоров значение ставки рефинансирования Национального банка (именно к ней, как правило, привязаны процентные ставки по кредитам на недвижимость) будет зафиксировано на уровне 9,25% годовых.

В финансовом учреждении пояснили, что лично обращаться в банк для заключения дополнительного соглашения к кредитному договору клиентам не нужно. Для того, чтобы согласиться с условиями оферты банка (она размещена на корпоративном сайте учреждения), достаточно просто внести очередной платеж по процентам.

Аналогичным образом “заморозил” на весь 2024 год процентные ставки по кредитам на недвижимость и “Приорбанк” , но лишь для тех кредитных договоров, которые были оформлены до 28 февраля 2022 года. При этом на договоры на строительство недвижимости по Указу №240 (по которому на льготных условиях строят жильё, например, многодетные семьи и ряд других категорий белорусов, условия данной оферты банка распространяться не будут.

Напомним, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики страны, утверждённым Нацбанком Беларуси на будущий год, процентная политика в 2024 году будет направлена на “обеспечение привлекательности сбережений в национальной валюте” и на доступность кредитов и для физических лиц, и для предпринимателей. Ставку рефинансирования спрогнозировали в среднем на уровне 9–9,5% годовых, причём кредиты пообещали выдавать “преимущественно в национальной валюте”.

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