Крупные белорусские банки «заморозили» проценты по кредитам на жилье на весь 2024 год. Но не для всех

Опубликовано: 30.12.2023 11:46 , Обновлено: 30.12.2023

Под Новый год два крупных белорусских банка - "Беларусбанк" и "Приорбанк" - объявили о "заморозке" процентных ставок по кредитам на покупку или строительство недвижимости на весь 2024 год. Впрочем, это коснётся только действующих клиентов банка, которые заключили кредитные договоры до определенной даты, а не тех, кто лишь задумывается о приобретении жилья в кредит.

Так, в пресс-службе “Беларусбанка” сообщили, что до конца 2024 года не будут изменяться ставки по кредитам, оформленным до 31 мая 2022 года. Для этих договоров значение ставки рефинансирования Национального банка (именно к ней, как правило, привязаны процентные ставки по кредитам на недвижимость) будет зафиксировано на уровне 9,25% годовых.

В финансовом учреждении пояснили, что лично обращаться в банк для заключения дополнительного соглашения к кредитному договору клиентам не нужно. Для того, чтобы согласиться с условиями оферты банка (она размещена на корпоративном сайте учреждения), достаточно просто внести очередной платеж по процентам.

Аналогичным образом “заморозил” на весь 2024 год процентные ставки по кредитам на недвижимость и “Приорбанк” , но лишь для тех кредитных договоров, которые были оформлены до 28 февраля 2022 года. При этом на договоры на строительство недвижимости по Указу №240 (по которому на льготных условиях строят жильё, например, многодетные семьи и ряд других категорий белорусов, условия данной оферты банка распространяться не будут.

Напомним, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики страны, утверждённым Нацбанком Беларуси на будущий год, процентная политика в 2024 году будет направлена на “обеспечение привлекательности сбережений в национальной валюте” и на доступность кредитов и для физических лиц, и для предпринимателей. Ставку рефинансирования спрогнозировали в среднем на уровне 9–9,5% годовых, причём кредиты пообещали выдавать “преимущественно в национальной валюте”.

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