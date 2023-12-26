Иванец объявил о проведении ЦЭ и ЦТ в Беларуси "в единые сроки". А что сказал о подсчете баллов?

Опубликовано: 26.12.2023 10:13 , Обновлено: 26.12.2023

Министр образования Беларуси Андрей Иванец заявил, что централизованный экзамен (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ) в 2024 году планируют провести в "единые сроки". Также он анонсировал и другие изменения.

По его словам в интервью госиздани. sb.by, ведомство “унифицирует подходы для выпускников этого года и прошлых лет, чтобы каждый находился в равных условиях” и “проведет ЦЭ и ЦТ в единые сроки”.

“27 мая пройдет первый экзамен по предмету на выбор — ЦЭ и ЦТ. 30 мая — ЦЭ и ЦТ по белорусскому и русскому языкам, 3 июня — ЦТ для тех, кто планирует поступление в вузы”, — рассказал Иванец.

Министр также заявил, что изменятся сроки регистрации на централизованное тестирование — с 9 по 22 апреля.

А еще он объявил, что репетиционное ЦЭ должно пройти 27 января.

Кроме того, министерство решило сместить проведение внутренних вступительных испытаний и зачисление в вузы на условиях целевой подготовки и на общих основаниях — на начало июля 2024 года, после выдачи аттестатов и дипломов выпускникам школ и колледжей.

Еще одно изменение — для “целевиков” планируют ввести порог: “минимум 7 баллов по всем предметам”.

А что касается системы перевода баллов, то, по словам Иванца, она останется прежней. Однако, “каждый абитуриент, который будет сдавать ЦЭ или ЦТ, увидит в личном кабинете размещенную копию своей работы”.

“К моменту выдачи сертификата желающие смогут проверить правильность результата”, — отметил он.

Новые правила проведения централизованного экзамена

Ранее Телеграф писал, что министерство образования Беларуси выпустило постановление №348 от 15 ноября 2023 года, которым, среди прочего, изменило несколько правил проведения централизованного экзамена (ЦЭ). Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 22 декабря.

Например, документом изменили и сроки регистрации учеников на ЦЭ. Теперь ее должны провести с 20 марта по 5 апреля. Ранее регистрироваться нужно было с 1 по 20 апреля.

Минобразования Беларуси изменило правила проведения централизованного экзамена