В Беларуси подняли ставки налогов. В МНС рассказали, кому из белорусов придется заплатить больше, а кому - меньше

Опубликовано: 22.12.2023 19:18 , Обновлено: 22.12.2023

Заместитель министра по налогам Беларуси Элла Селицкая во время конференции «Практика применения законодательства в сфере налогообложения и основные изменения в 2024 году» пообещала, что в следующем году белорусам придется поделиться с государством большим количеством своих рублей. Чиновница перечислила те категории белорусов, кого изменения коснутся в первую очередь. Впрочем, пообещали и послабления.

По словам Эллы Селицкой, в изменениях в Налоговый кодекс, что вступят в силу с 1 января, заложено повышение ставки всех налогов на 7,5% . Чиновница заявила, что увеличение насчитали взяв за основу прогнозный параметр инфляции.

[info_b]Согласно указу №307, Национальному банку и Совмину была установлена задача по ограничению инфляции в 2024 году на уровне 6%. А заместитель премьер-министра Николай Снопков на совещании у президента 21 декабря [link href=“https://telegraf.news/ehkonomika/snopkov-rasskazal-naskolko-vyrastut-ceny-v-belarusi-do-konca-goda/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link], что, по оценкам правительства, инфляция в Беларуси по итогам 2023 года составит около 5,5%. [/info_b]

Также в правках в Кодекс внесли повышение ставок акцизов «с учетом международных обязательств Беларуси по договорам об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, заключенным между правительствами Беларуси и России”. И это изменение коснется почти всех белорусов.

[scryt_b title=“Какие товары облагаются акцизами в Беларуси”] Согласно данным МНС Беларуси, к подакцизным товарам относятся:

спирт;

алкогольная продукция;

слабоалкогольные напитки;

пиво;

сидры;

пищевая и непищевая спиртосодержащая продукция;

табачные изделия;

автомобильный бензин;

дизельное топливо;

газ углеводородный сжиженный и газ природный топливный компримированный при их использовании в качестве автомобильного топлива;

масла моторные, включая масла (жидкости), предназначенные для промывки (очистки от отложений) масляных систем двигателей внутреннего сгорания;

жидкости для электронных систем курения; электронные системы курения, системы для потребления табака;

нетабачные никотиносодержащие изделия. [/scryt_b]

Чиновница рассказала, что власти запланировали внедрить “точечное повышенное налогообложение” для доходов, “сформированных в высокодоходных сферах деятельности и дорогостоящего имущества”. Среди них:

Повышение ставки налога на прибыль при получении прибыли свыше 25 млн. рублей за год.

Ставку подоходного налога подняли до 25% (вместо 13%) для тех белорусов, у кого совокупный доход от источников в Республике Беларусь превысит за календарный год 200 тыс. рублей.

Для ИП придумали ставку подоходного налога в размере 30%. Но не всех.

«Увеличенный в разы подоходный налог придется платить при получении валовой выручки свыше 500 тыс. рублей в год. Кроме того, это приведет к прекращению со следующего года деятельности в качестве ИП», – порадовала Элла Селицкая.

Также в МНС придумали брать налог с владельцев автомобилей в 10-кратном размере.

В МНС расширили список авто, за которые придется заплатить 10-кратный налог

Какие льготы ввели?

«Для сокращения дефицита кадров рабочих профессий предоставляется дополнительный ежемесячный налоговый вычет по подоходному налогу в размере 620 рублей выпускникам высших, средних специальных, профессионально-технических учреждений, направленных на работу по распределению», – пообещала замминистра. Этот вычет будет действовать для тех выпускников, кого отправили отрабатывать распределение.

Ранее Телеграф сообщил, что в начале 2024 году некоторым гражданам Беларуси необходимо будет представить налоговую декларацию о доходах и имуществе, полученных в 2023 году. В Министерстве по налогам и сборам напомнили, кого из физических лиц это касается, и в какой крайний срок нужно успеть подать документы.

Новость Телеграф