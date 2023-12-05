Совмин повысил минимальную зарплату с 1 января 2024 года. А какие в Латвии, Литве, Польше и России?

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Опубликовано: 05.12.2023 10:26 , Обновлено: 05.12.2023

С 1 января 2024-го минимальная зарплата в Беларуси составит 626 рублей, сообщили в пресс-службе правительства. По сравнению с январем 2023 года – плюс 72 рубля или 13 процентов.

Такие цифры опубликовало Минтруда и социальной защиты и напомнило, что минимальная заработная плата применяется в качестве низшей границы оплаты труда, в отношении всех работников, заключивших трудовой договор. А коллективным договором (соглашением) может быть установлен более высокий размер месячной минимальной заработной платы.

[info_b]По закону, минимальная заработная плата – величина в денежном выражении, которая определяет самую низкую границу оплаты труда в стране. Меньше этой законодательно установленной суммы работодатель предлагать зарплату не имеет права . Не действует это правило лишь для договора подряда.

Кстати, в отличие от базовой величины, минимальная зарплата не влияет на формирование размера пособий, штрафов или налогов.[/info_b]

626 белорусских рублей – это чуть больше 175 евро по курсу на момент написания материала.

Минимальные зарплаты в Польше, Латвии, Литве и России

Польша. С 1 января 2024 года минимальная зарплата в Польше вырастет до 4242 злотых без вычета налогов, это около 918 евро, сообщила «Новая газета Балтия». Минимальная почасовая ставка оплаты труда составит 27,70 злотых (около 6 евро). А с 1 июля следующего года минималка еще немного вырастет – до 4300 злотых (930 евро).

Латвия. Правительство Латвии одобрило изменения, согласно которым с 1 января 2024 минимальная месячная зарплата составит 700 евро до вычета налогов, эту информацию также привела «Новая газета Балтия». Сейчас минималка в Латвии – 620 евро.

Литва. Правительство Литвы утвердило минимальную почасовую оплату труда в 2024 году – 5,65 евро, сообщил сайт delfi.lt. Таким образом, минимальная месячная заработная плата составит 924 евро до вычета налогов и вырастет на 10 процентов по сравнению с 2023 годом.

Россия . Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ в 2024 году составит 19242 рубля в месяц (около 195 евро). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Таким образом, МРОТ в России в следующем году вырастет на 3 тысячи рублей, в 2023 году он составляет 16242 рубля (около 165 евро).

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