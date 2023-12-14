НОК рассказал, сколько белорусов поедет на Олимпиаду-2024. МОК назвал другую цифру

Опубликовано: 14.12.2023 17:11 , Обновлено: 14.12.2023

Национальный олимпийский комитет Беларуси сообщил, кто и в каких видах спорта будет представлять республику на летней Олимпиаде в Париже – четыре человека. У Международного олимпийского комитета – своя информация.

В пресс-службе Национального олимпийского комитета рассказали Sputnik, что на данный момент таких атлетов четверо. Две олимпийские лицензии в сентябре 2023 года получили представительница женской борьбы Ванесса Колодинская и представитель греко-римской борьбы Абубакар Хаслаханов , занявшие, соответственно, второе и пятое места на Чемпионате мира в Белграде.

Также источник сообщил, что на Олимпийские игры в 2024 году поедет пловчиха Анастасия Шкурдай , завоевавшая серебро на этапе Кубка мира в Будапеште, и представитель академической гребли Евгений Золотой , добывший путевку в Париж на мировом форуме в Сербии.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что лицензии для участия в Олимпиаде получили пятеро белорусских спортсменов. Однако имен не назвал.

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Ранее Телеграф сообщал, что Исполнительный совет Международного олимпийского комитета решил допустить белорусских (и российских) спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Но только в качестве индивидуальных атлетов в нейтральном статусе.

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Писали мы и о том, как прореагировал на решение МОК о допуске россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу.

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А еще сообщили, как расценили в НОК Беларуси условия допуска белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже: “поприветствовали” такое решение, но объяснили, почему оно “удовлетворяет не в полной мере”.

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