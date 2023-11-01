За какие авто белорусов обяжут платить налог в 10 раз больше? В парламенте раскрыли подробности
Член комиссии Палаты представителей Беларуси по бюджету и финансам Светлана Бартош раскрыла подробности изменений в Налоговый кодекс, которые касаются повышенного транспортного налога для владельцев так называемых люксовых автомобилей.
По ее словам, платить повышенный налог уже точно придется владельцам автомобилей Lexus. “Вы знаете, по автомобилям - там где-то уже около 2,4 тыс. автомобилей есть”, - похвалилась белорусская депутатка.
В то же время, полный перечень марок пока не назван. Однако в парламенте напомнили, что речь идёт только об автомобилях не старше 3 лет, передает российское издание “Спутник”.
Ранее Телеграф сообщил, что Совмин предложил ввести повышенную ставку транспортного налога для владельцев новых дорогих автомобилей (в 10 раз больше).
Платить будут за авто, включенные в «перечень транспортных средств повышенной комфортности».
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Вполне вероятно, что владельцы люксовых авто ещё обязаны будут доплатить и за остальное свое “богатство”. Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко заявил 23 октября, что повышенный подоходный налог, называемый в народе “на богатство”, в 2024 году будут платить 8-9 тыс белорусов. Это значительно выше цифры, которую назвал ранее замглавы АП.
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