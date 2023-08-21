Кому 100% заработка, а кому нет? В Минтруда рассказали, как белорусам будут по-новому рассчитывать больничный

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Опубликовано: 21.08.2023 15:51 , Обновлено: 21.08.2023

С 1 января 2024 года в Беларуси вступит в силу новый порядок в отношении больничных. Их начнут оплачивать иначе. В фонд соцзащиты пояснили, что именно меняется и для кого.

Будут учитывать более длительный период

По старым правилам, при расчете больничного учитываются шесть месяцев занятости, предшествующих месяцу, в котором человек заболел. А с 2024 года будут смотреть 18 месяцев (причем без учета занятости), написала “СБ Беларусь Сегодня”.

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Из расчетного периода исключат дни временной нетрудоспособности, беременности и родов, простоев, отпусков за свой счет по инициативе нанимателя и отпусков по уходу за ребенком до трех лет, а также свободные от работы дни, компенсируемые за счет средств государственного соцстрахования.

А что с теми, кто только приступил к работе?

Сейчас всем, у кого нет шестимесячного стажа с уплатой взносов в ФСЗН, пособие по болезни выплачивается из расчета 50% бюджета прожиточного минимума (182 рубля). С нового года пособие будут рассчитывать исходя из размера минималки (554 рубля). Соответственно, для всех новичков на рынке труда в январе минимальная выплата по больничному увеличится приблизительно в три раза.

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Кому по новым правилам возместят заработок на 100%?

Новый алгоритм выгоден опытным сотрудникам. Тем, кто работает 10 и более лет и уплачивает страховые взносы в ФСЗН, возместят утраченный заработок на 100% с самого первого дня и до выздоровления. А те, у кого стаж менее 10 лет, получат 80% вне зависимости от количества дней на больничном.

На сумму больничного повлияют разовые выплаты

С 2024 года при расчете среднедневного заработка будут учитываться не только зарплата работника, но и едино­временные выплаты (например премия к празднику или пособие на оздоровление к отпуску). Раньше их в расчеты не включали. Также учтут все доходы, отраженные в документах персонифицированного учета, в том числе полученные у бывших нанимателей.

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Совместителям - единый больничный

Сейчас, чтобы получить возмещение утраченного заработка, работник должен предоставить больничный всем нанимателям, с которыми у него есть трудовые отношения. И каждый оплачивает ему больничный отдельно. С января документ нужно будет принести только по основному месту работы.

Наниматель обязан будет рассчитать пособие, учитывая доходы от всех работодателей, включая бывших. Откуда он возьмет эти данные? Их бухгалтерам по запросу предоставят в Фонде соцзащиты. Но если человек работает по трудовому договору и по договору подряда, тогда больничный рассчитают и выплатят по каждому месту занятости отдельно. Если на одной работе был, а на другой нет, больничный не оплатят.

По новым правилам, если работник-совместитель в одной организации ушел болеть, а в другой продолжал работать, больничный ему не оплатят. Логика такая: если человек в состоянии трудиться, он не нуждается и в соцподдержке государства по замещении утраченного заработка.

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