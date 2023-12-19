В Минтруда объяснили изменения выплат пенсий белорусам с июля 2024 года. В чем нюанс?

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Опубликовано: 19.12.2023 19:38 , Обновлено: 19.12.2023

В министерстве труда Беларуси 19 декабря сообщили о 10 изменениях в вопросах социального обслуживания и социальных выплат с 2024 года. Среди них оказалась и смена порядка выплат пенсий. Закон уже подписан, а изменения, согласно ему, вступят в силу через полгода. Но без нюансов не обошлось.

В министерстве сообщили, что большинство белорусских пенсионеров переведут на выдачу пенсий на банковские карты или через банки. Это коснется пожилых людей:

проживающих в Минске,

городах областного подчинения,

районных центрах.

Конкретный банк сможет выбрать сам получатель.

Кого не коснется?

Исключения в законе были сделаны для белорусов старше 70 лет, инвалидов I и II группы. Жители сельской местности также смогут получать пенсию, пособие через почту или банк – по выбору получателя, [link href=“https://www.mintrud.gov.by/ru/news-ru/view/desjat-osnovnyx-novshestv-zakona-po-voprosam-sotsialnogo-obsluzhivanija-i-sotsialnyx-vyplat-7790-2023/” rel=“noopener” target=“_blank”] утверждают [/link] в Минтруда.

“На почте смогут получать пенсию лица, не имеющие паспорта по религиозным убеждениям”, - добавили в ведомстве.

Почему ввели изменения?

В министерстве труда рассказали, что ежегодно ФСЗН тратил десятки миллионов рублей на выплату пенсий белорусам через почту или с доставкой на дом.

“Из бюджета Фонда социальной защиты населения ежегодно направляются значительные ресурсы на доставку пенсий – на дом и через почтовые отделения. В 2023 г. эта сумма составила порядка 114 млн. рублей. При этом получение пенсии доступно и в банке, который такую услугу Фонду соцзащиты предоставляет бесплатно”, - пояснили в Минтруда.

Там напомнили, что банки стали привычным для белорусов способом получения средств. “Ведь заработная плата также выплачивается через банковские карт-счета. С учетом этого и после назначения пенсии почти 70% граждан получают пенсию через банки”, - пояснили в Минтруда.

Чиновники утверждают, что сэкономленные на доставке пенсий деньги направят “на повышение социальных выплат”.

Ранее Телеграф сообщил, что правительство Беларуси изменило правила назначения пенсий за особые заслуги перед страной. Теперь оснований для того, чтобы лишь белоруса права на такую пенсию (она, как правило, выше, чем у рядовых белорусских пенсионеров), у госорганов будет больше.

Совмин установил правила лишения белорусов пенсий. Но не всех