В Минтруда рассказали, сколько раз и когда пересчитают пенсии и детские пособия в Беларуси

Опубликовано: 01.11.2023 15:15 , Обновлено: 01.11.2023

Министр труда Ирина Костевич заявила, выступая перед депутатами 31 октября, в бюджете на 2024 год предусмотрен рост выплат в ФСЗН на 15%. И это с учётом перерасчётов социальных пособий, пенсий и детских.

По словам чиновницы, доходная часть фонда в 2024 году запланирована на уровне 28,2 млрд рублей. В то время, как расходная вырастет на 3,7 млрд рублей до 27,8 млрд рублей.

Большую часть расходов составят выплаты пенсий (22 млрд. рублей , или 80% от всех разводов). При этом в Минтруда заявили, что запланировали 4 перерасчёта различных социальных выплат, которые зависят от БПМ. В них входят:

пособия семьям с детьми,

социальные пенсии,

возрастные и иные надбавки к пенсиям,

пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Ежемесячные пособия по уходу за детьми до 3 лет в Минтруда пообещали пересчитать 1 февраля и 1 августа 2024 года. Также Ирина Костевич заверила депутатов, что пенсии повысит на 15%, но это в общем за год.

Ранее Телеграф сообщил, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовало постановление, в котором говорится об изменениях тарифов на услуги Белпочты.

МАРТ изменил тарифы на выдачу пенсий Белпочтой. Сколько процентов будут взимать?