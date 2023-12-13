«Не на куриных эмбрионах» – В НАН пообещали белорусскую вакцину от гриппа

Опубликовано: 13.12.2023 18:00 , Обновлено: 13.12.2023

Директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров сообщил, что в 2024 году собираются изготовить собственную вакцину против гриппа. И рассказал об особенностях выращивания вируса.

Информацией Гончаров поделился в Национальном пресс-центре, сообщил sb.by.

«Сейчас идет разработка белорусской инактивированной вакцины против гриппа. Она будет четырехвалентная, то есть будет содержать два штамма гриппа А и два штамма гриппа В. В отличие от большинства препаратов, которые сегодня применяются в нашей стране, вирус будем выращивать не на куриных эмбрионах, а на культурах клеток. Это предупредит одно из основных противопоказаний для вакцинации – аллергию к белку яиц альбумину», – рассказал подробности Гончаров.

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Директор заявил, что лабораторную разработку планируют завершить в следующем году. А затем – приступить к адаптации и промышленному производству совместно с ОАО «Белвитунифарм».

Ранее Телеграф писал, что Белорусское предприятие “Академфарм” совместно с кубинскими партнерами на Кубе занимаются разработкой противораковой вакцины. И что сейчас идёт подготовка к регистрации вакцины против рака лёгких на территории Беларуси.

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А еще мы писали, что специалисты из Института медицинских исследований Австралии опубликовали новое исследование, которое, по их мнению, может привести к прорыву в области лечения рака.

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