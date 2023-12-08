МОК допустил белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Но есть нюансы

Опубликовано: 08.12.2023 18:35 , Обновлено: 08.12.2023

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) решил, что белорусские спортсмены, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, все же будут допущены к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. С рядом условий.

На своем официальном портале МОК сообщил, что «они смогут принять участие в соревнованиях в качестве индивидуальных атлетов в нейтральном статусе».

Однако уточнил, что «не будут допущены к участию в соревнованиях спортсмены, которые активно поддерживают войну»; такой же запрет – и для вспомогательного персонала, сказано в документе.

Кроме того, как следует из публикации, на Олимпиаду не пустят атлетов, имеющих контракты с органами национальной безопасности и военными структурами.

Также под запретом окажутся флаг, гимн и какие-либо другие символы Беларуси, решил МОК.

Аналогичные условия участия в Олимпиаде – и для российских спортсменов.

[info_b]Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.[/info_b]