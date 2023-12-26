В Минэкономики рассказали, на сколько процентов вырастет зарплата белорусов в 2024 году. А для бюджетников?

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Опубликовано: 26.12.2023 13:04 , Обновлено: 26.12.2023

Первый замминистра экономики Беларуси (фактический глава ведомства, так как министр не был назначен после ухода прежнего) Юрий Чеботарь заявил, что номинальная заработная плата в 2024 году должна вырасти на 11,7%. Получается, с учётом запланированной инфляции в 6%, реальная зарплата долга вырасти в Республике на 5,7%. Но есть нюанс.

“А по бюджетным составляющим (зарплата для работников бюджетной сферы, пенсии, иные трансферты) – в меру финансовых возможностей государства”, - [link href=“https://t.me/econ_gov_by/3772” rel=“noopener” target=“_blank”] уточнили [/link] в Минэкономики Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что зарплаты в Беларуси в октябре продолжили расти. Однако, как отметили в Евразийском банке развития (ЕАБР), их рост немного замедлился по сравнению с сентябрем. Аналитики объяснили, с чем это связано и сравнили два осенних месяца этого года с аналогичным периодом 2022-го.

В целом за январь-октябрь заработная плата по показателю «год к году» выросла в реальном выражении на 10,7%, сообщили в ЕАБР.

В ЕАБР рассказали, почему рост зарплат в Беларуси замедлился