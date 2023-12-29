Лукашенко подписал указ «О повышении пенсий». Когда и насколько повысят?

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Опубликовано: 29.12.2023 18:12 , Обновлено: 29.12.2023

Александр Лукашенко 29 декабря подписал указ «О повышении пенсий». Соответствующий документ появился 29 декабря на портале Президента Республики Беларусь.

В документе говорится, что предусмотрен перерасчет трудовых пенсий, а также их повышение в среднем на 10% с 1 февраля 2024 года. На выплату пенсий в феврале 2024 года запланировали направить 1,8 млрд. рублей, в том числе 166 млн. – это дополнительные расходы на повышение.

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Напомним, что в 2023 году трудовые пенсии повышали дважды – с 1 мая и с 1 сентября. В обоих случаях – на 5%. Это касалось всех видов трудовых пенсий – по возрасту, за выслугу лет, в случае потери кормильца, по инвалидности.

Сейчас средний размер пенсии по возрасту неработающего гражданин составляет 737 рублей. Таким образом, после февральского повышения эта сумма будет на уровне около 810 рублей.

В 2024 году в среднем пенсии по возрасту планируют повысить на 15%, об этом ранее заявляла глава Минтруда Ирина Костевич.

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Ранее Телеграф писал, что первый замминистра экономики Беларуси Юрий Чеботарь заявил, что номинальная заработная плата в 2024 году должна вырасти на 11,7%. Получается, с учётом запланированной инфляции в 6%, реальная зарплата долга вырасти в Республике на 5,7%. Но есть нюанс.

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