Чиновники заложили в бюджете Беларуси дефицит в 4,7 млрд рублей

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Опубликовано: 30.12.2023 15:35 , Обновлено: 30.12.2023

На Национальном правовом интернет-портале 30 декабря опубликовали Закон "О республиканском бюджете на 2024 год". Как следует из документа, белорусские чиновники планируют, что доходы в госбюджет в 2024 году составят чуть более 39,9 млрд. рублей, тогда как расходы превысят 44,6 млрд. рублей, то есть дефицит бюджета составит порядка 4,7 млрд рублей.

Как отметили на Национальном правовом интернет-портале, в целевой структуре доходов госбюджета от налогов основное место, как и в предыдущие годы, занимают налог на добавленную стоимость, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности, акцизы, налоги на доходы и прибыль. На их долю приходится 29,4 млрд. рублей доходов.

Неналоговые доходы в следующем году запланированы на уровне 4,3 млрд. рублей, включая 2,3 млрд. рублей за пользование госимуществом, 736 млн рублей от “приносящей доходы деятельности” (такой как сдача в аренду земельных участков, реализация имущества и имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности и т.п.) и почти 212 млн рублей доходов от штрафов и удержаний.

Ещё одним источником поступлений в госбюджет должны стать безвозмездные поступления (от иностранных государств и в виде межбюджетных трансфертов из от других бюджетов бюджетной системы). Таковых в 2024 году планируется получить более 6,1 млрд. рублей.

Приоритетным направлением бюджетной политики останется социальная сфера. Так, из республиканского бюджета предусматривается выделить следующие средства на различные социальные сферы :

сферы социальной политики, в том числе соцзащиты, пенсионного обеспечения, помощь семьям, воспитывающим детей, реализацию государственной молодежной политики, помощь в обеспечении жильем и другие вопросы - более 2,8 млрд. рублей;

здравоохранения – более 2,4 млрд. рублей;

образования – более 1,8 млрд. рублей;

сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности – чуть более 1 млрд. рублей;

транспортной сферы – 240,1 млн. рублей.

На национальную оборону , согласно Закону, в 2024 году выделят почти 3,6 млрд. рублей, на судебную и правоохранительную систему - почти 4,7 млрд. рублей. На нужды национальной экономики в бюджете заложили чуть больше 6,5 млрд. рублей, на сферу ЖКХ и жилищного строительства - 9,5 млн. рублей, на физкультуру, спорт, культуру и СМИ вместе взятые - 713 млн. рублей.

На обслуживание госдолга Беларуси из республиканского бюджета в будущем году решили выделить чуть больше 5,3 млрд. рублей.

Ранее Телеграф рассказывал, что по данным российского госагенства “Спутник”, Беларусь является “основным должником” Российской Федерации и должна вернуть соседнему государству уже порядка 8,2 млрд долларов.

«Основной должник» — В Москве рассказали, сколько Беларусь миллиардов долларов должна РФ