ЦИК Беларуси разрешил с 31 января пикеты и митинги. До какого числа и кому?

Опубликовано: 11.12.2023 14:41 , Обновлено: 11.12.2023

Секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси (ЦИК) Елена Балдовская заявила, что агитационный период на выборах депутатов в 2024 году начнется 31 января.

“30 января будет завершена регистрация кандидатов в депутаты. С 31 января начнется агитационный период, который продлится по 24 февраля. 25 февраля в единый день голосования агитация запрещена”, - заявила чиновница.

По ее словам, в этот период, согласно закону, будут разрешены собрания, пикеты, митинги” в уведомительном порядке”, п также встречи с избирателями “в помещениях, определяемых исполкомами”. Кандидатам в депутаты также разрешат “изготовление печатных агитационных материалов и так далее”.

“Бесплатно кандидаты в депутаты Палаты представителей смогут разместить свои предвыборные программы в печатных СМИ, выступить по телевидению, радио, принять участие в теледебатах. Для кандидатов в депутаты моветов областного и базового уровня законом предоставлена возможность бесплатно публиковать свои программы на интернет-сайтах местных исполнительных и распорядительных органов”, - заявила чиновница.

Ранее Телеграф сообщил, что секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси (ЦИК) Елена Балдовская 7 декабря заявила, что на всех участковых комиссиях во время выборов депутатов в 2024 году будут лупы. Но и это ещё не всё.

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